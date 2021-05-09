Galibıyeti değerlendiren F.Bahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu "İlk yarı sezonun en pasif oyununu oynadık. Ankaragücü çok iyiydi. İkinci yarı Fenerbahçe formasına layık futbolcu grubu vardı. Büyük cümleler kullanmadık, sonuna kadar mücadele ettik.dedi. Şampiyonluk yarışı hakkında görüşü istenen Belözoğlu "Hayatta tesadüfe inanmam. Fenerbahçe, kaderinde ne varsa onu gördü. Allah da bize o süreçlerde bu takımın içinde olmayı nasip etti.Duasını esirgemeyen Fenerbahçelilere galibiyet armağan olsun" diye konuştu.VALENCIA'NIN golüne kulübedeki Dimitrios Pelkas böyle sevindi. Tüm takım gibi kendinden geçen 27 yaşındaki Yunan oyuncu dünkü karşılaşma sırasında 3 şut atarken bir isabet buldu. Attığı 23 pasında da yüzde 82.6'lık başarı yakaladı.