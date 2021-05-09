Şampiyonluk yolunda çok kritik 3 puan kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 90 dakika boyunca basit hatalar yaptıklarını ancak hakem kararlarının sonuçta etkili olduğunu söyledi.Basit hatalar yaptık. Oyun olarak bir şey ortaya koyamadık. İyi bir gece olmadı. Futbolda böyle sonuçlar var. Derbi maçı bu. Her maçı kazanacağız diye bir kural yok.Hakem kararı komedi, trajedi. Kenardaki hakemin o topu görüp görmeme ihtimali yok. Oradan bayrak kaldırıyor. 'Görme ihtimalin yok' diyorum, 'Öyle gördüm' diyor.Kısa süre kaldı ligin bitimine. Kafamızı kurcalamamalıyız.Mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyoruz.Şu an zamanı değil.N'Koudou salı günü Karagümrük maçında dönebilir.Karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında tansiyon yükseldi. Hanedar, hakem kararlarına tepki gösteren Yalçın'la tartıştığı, tecrübeli çalıştırıcının, "Bizim stadımıza geldiğinde biz sizi böyle mi ağırladık" diyerek çıkıştığı kaydedildi. Yaşanan gerilimde Florya çalışanı Ender Uysal'ın da Yalçın'a, "Hadi ganyan bayiine git" diyerek hakaret ettiği öğrenildi.