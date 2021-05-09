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Giriş Tarihi: 9.5.2021

Komedi&Trajedi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Komedi&Trajedi

’ın 3. golünden önceki pozisyona vurgu yapan Yalçın, “Kenardaki hakemin o topu görüp görmeme ihtimali yok. Oradan bayrak kaldırıyor. ‘Görme ihtimalin yok’ diyorum, ‘Öyle gördüm’ diyor. Süpermen herhalde” dedi

Şampiyonluk yolunda çok kritik 3 puan kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 90 dakika boyunca basit hatalar yaptıklarını ancak hakem kararlarının sonuçta etkili olduğunu söyledi. Kötü bir gece yaşadıklarını kaydeden 48 yaşındaki çalıştırıcı şöyle konuştu:
Basit hatalar yaptık. Oyun olarak bir şey ortaya koyamadık. İyi bir gece olmadı. Futbolda böyle sonuçlar var. Derbi maçı bu. Her maçı kazanacağız diye bir kural yok.
Hakem kararı komedi, trajedi. Kenardaki hakemin o topu görüp görmeme ihtimali yok. Oradan bayrak kaldırıyor. 'Görme ihtimalin yok' diyorum, 'Öyle gördüm' diyor. Öyle görmüş. Süpermen falan herhalde. Cüneyt Hoca da yan hakemi de güzel maç yönetti! Tebrikler. Değerli bir hakem arkadaş.

KAFAMIZI KURCALAMAYACAĞIZ

Kısa süre kaldı ligin bitimine. Kafamızı kurcalamamalıyız. Hemen sonraki maça bakacağız. Hatalara bakacağız ama hemen salı gününe hazır olmalıyız.
Mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyoruz. Bağlamak doğru değil ama konuşulacak çok konu var. Şu an zamanı değil.
N'Koudou salı günü Karagümrük maçında dönebilir. Diğerleri dönmez, zannetmiyorum.

KORİDORDA YALÇIN'A HAKARET

Karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında tansiyon yükseldi. Hanedar, hakem kararlarına tepki gösteren Yalçın'la tartıştığı, tecrübeli çalıştırıcının, "Bizim stadımıza geldiğinde biz sizi böyle mi ağırladık" diyerek çıkıştığı kaydedildi. Yaşanan gerilimde Florya çalışanı Ender Uysal'ın da Yalçın'a, "Hadi ganyan bayiine git" diyerek hakaret ettiği öğrenildi.

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