G.Saray’ın 3. golünden önceki pozisyona vurgu yapan Yalçın, “Kenardaki hakemin o topu görüp görmeme ihtimali yok. Oradan bayrak kaldırıyor. ‘Görme ihtimalin yok’ diyorum, ‘Öyle gördüm’ diyor. Süpermen herhalde” dedi
Şampiyonluk yolunda çok kritik 3 puan kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 90 dakika boyunca basit hatalar yaptıklarını ancak hakem kararlarının sonuçta etkili olduğunu söyledi. Kötü bir gece yaşadıklarınıkaydeden 48 yaşındakiçalıştırıcı şöyle konuştu:
Basit hatalar yaptık. Oyun olarak bir şey ortaya koyamadık. İyi bir gece olmadı. Futbolda böyle sonuçlar var. Derbi maçı bu. Her maçı kazanacağız diye bir kural yok.
Hakem kararı komedi, trajedi. Kenardaki hakemin o topu görüp görmeme ihtimali yok. Oradan bayrak kaldırıyor. 'Görme ihtimalin yok' diyorum, 'Öyle gördüm' diyor. Öyle görmüş. Süpermenfalan herhalde. Cüneyt Hocada yan hakemi de güzel maçyönetti! Tebrikler. Değerli birhakem arkadaş.
KAFAMIZI KURCALAMAYACAĞIZ
Kısa süre kaldı ligin bitimine. Kafamızı kurcalamamalıyız. Hemensonraki maça bakacağız. Hatalarabakacağız ama hemen salıgününe hazır olmalıyız.
Mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyoruz. Bağlamak doğrudeğil ama konuşulacak çok konuvar. Şu an zamanı değil.
N'Koudou salı günü Karagümrük maçında dönebilir. Diğerleridönmez, zannetmiyorum.
KORİDORDA YALÇIN'A HAKARET
Karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında tansiyon yükseldi. Hanedar, hakem kararlarına tepki gösteren Yalçın'la tartıştığı, tecrübeli çalıştırıcının, "Bizim stadımıza geldiğinde biz sizi böyle mi ağırladık" diyerek çıkıştığı kaydedildi. Yaşanan gerilimde Florya çalışanı Ender Uysal'ın da Yalçın'a, "Hadi ganyan bayiine git" diyerek hakaret ettiği öğrenildi.