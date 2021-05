Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Uruguaylı eldiven, "Bizim açımızdan çok önemli bir karşılaşmaydı. Şampiyonluk yarışı için mesaj vermek açısından kazanmamız gereken bir maçtı. Gerekli mesajı verdik.Sonuna kadar mücadele ederek üç puanı hanemize yazdırdık. Futbol sürprizlerle dolu bir oyun. Daha önce de benzer durumlar yaşandı. Kalan iki haftada her şey olabilir. Alınması gereken daha 6 puan var. Ne yazık ki her şey bizim elimizde değil. Ancak kalan son iki maçımızı kazanmak için var gücümüzle sahada olacağız. Her an her şey olabilir" ifadelerini kullandı. Babel ise "Özellikle böyle maçlarda erken gol atmanın büyük avantajı oluyor. Hırs, mücadele, iyi hazırlanma çok önemli. Beşiktaş'ın buradaki ve Ankara'daki maçlara göre şampiyon olma durumu vardı.Tüm bunların bir karışımı oldu ve sahadan istediğimizi alarak ayrılmasını bildik" dedi.Gedson "Hocamız bizi her maça en iyi şekilde hazırlıyor. Geriye iki maçımız kaldı. Kazanıp neler olacağına bakacağız" dediGalatasaray'da Gedson Fernandes sahanın en iyileri arasındaydı. Sarı-kırmızılı taraftarlar 22 yaşındaki futbolcuya maçın ardından övgüler yağdırırdı. Yıldız oyunsu iseDersimize iyi çalıştık. Kazanmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. İyi konsantre olduk. Geriye iki maçımız kaldı. Hedefimiz bu iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 6 puan daha toplamak. Sonra ne olacağına hep beraber bakacağız" ifadelerini kullandı.BEŞIKTAŞLI yöneticiler, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takımı uğurladıktan sonra peş peşe Türk Telekom Stadı'nda gitti. Siyahbeyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, kurmayları ile birlikte protokol tribünündeki yerini alırken mücadeleyi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le yan yana takip etti. Sarı-kırmızılı kulübün diğer yöneticileri de protokol tribününde takımlarına destek verdi.GALATASARAY'DA stoperde görev yapan Ryan Donk, Atiba Hutchinson'a ceza sahası içinde faul yapıp, penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonda sarı kart gördü. Hollandalı futbolcu, bu kartla cezalı duruma düştü. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı takımın salı günü, küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'la deplasmanda oynayacağı maçta görev yapamayacak.Alanya maçındaki kural hatası başvurusu TFF tarafından reddedilen Fenerbahçe önceki gün Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuştu. Buradan da ret kararı çıktı. Video konferans yoluyla yapılan duruşmada Fenerbahçe vekilleri Av. Alper Pirşen, Av. Uğur Oker ile TFF vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Hakan Furkan Tarman hazır bulundu. Müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe'nin itirazının reddine oy birliği ile karar verildi.geride kalan bölümünde dış saha performansıyla öne çıktı. Deplasmanda oynadığı 19 karşılaşmada 13 galibiyet, 5 beraberlikle 44 puan toplayan sarı-lacivertliler, ligin dış sahada en çok puan alan ekibi oldu. Kanarya'yı 39 deplasman puanıyla Galatasaray takip ediyor. Rakiplerine 36 gol atan Fenerbahçe, bu alanda da en çok ağlara gol gönderen ikinci takımı durumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 15 gole ise engel olamadı.