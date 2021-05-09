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Giriş Tarihi: 9.5.2021 23:51

ve Mbaye Diagne'nin takımı küme düştü!

AA
Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne'nin takımı West Bromwich Albion küme düştü!

İngiltere 'de deplasmanda 'e 3-1 yenilen ve Mbaye Diagne'nin takımı 'un sezonun bitimine 3 hafta kala 'e (1. Lig) düşmesi kesinleşti.

35. hafta karşılaşmasında 19. sırada yer alan West Bromwich Albion ile Arsenal, Emirates Stadı'nda karşılaştı. Arsenal'e galibiyet getiren golleri, 29. dakikada Emile Smith Rowe, 35. dakikada Nicolas Pepe ve 90. dakikada Willian attı. Konuk takımın tek golü 67. dakikada Matheus Pereira'dan geldi.

West Bromwich Albion'da forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla 26 puanda kalan West Bromwich Albion, Premier Lig'den düşen 2. takım olurken, Arsenal 52 puana ulaşarak 9. sıraya yükseldi.


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Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne'nin takımı West Bromwich Albion küme düştü!
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