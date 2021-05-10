İtalyan basını Ronaldo'yu yerden yere vurdu! "Artık yeterli değil..."

İtalya Serie A'da Inter'in 9 yıllık şampiyonluk serisini bitirdiği Juventus, son yılların en başarısız sezonlarından birisini Andrea Pirlo yönetiminde geçiriyor. Ligde Avrupa Ligi'ne katılamama riski de bulunan Torino ekibi, ligin bitimine son 2 hafta kala 69 puanla 5. sırada bulunuyor. Ligde oynanan son hafta maçında Milan'a 3-0 mağlup olan Juventus'ta, eleştirilerin odağında iki isim vardı.
Sezon başında takımın başına Andrea Pirlo, İtalyan taraftarlar tarafından kabul gören bir teknik adam olmayı başaramadı. Sezon başından bu yana en çok eleştirilen isim olan Pirlo, Juventus'un şampiyonluk serisine bitiren teknik direktör olarak takımın tarihine geçecek.
Milan maçında alınan 3-0'lık yenilgide takımın rakibe karşı hiç reaksiyon gösterememesi İtalyan basınında gündem olurken ezeli rakibe karşı alınan mağlubiyette, Ronaldo'nun performansı da yerden yere vuruldu.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında Napoli'nin 1 puan gerisinde kalan Juventus, sezon sonunda dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Ronaldo'yu da kaybedebilir. Maliyeti nedeniyle Ronaldo'yu takımda tutmaktan çekinen Juventus yönetimi, Avrupa Süper Ligi oluşumundan ayrılmadığı için Serie A'dan da alınabilir.
"EN ÖNEMLİ GECENİN HAYAL KIRIKLIĞI..."
The Sun'ın derlediği habere göre, Cristiano Ronaldo'nun eski takımları Sporting Lisbon ve Manchester United'ın kendisiyle ilgilendiği söylenirken, Paris Saint-Germain'in de devrede olduğu yazılıyor.
İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden Gazzetta dello Sport, Ronaldo'nun Milan maçındaki performansına 10 üzerinde 4 puan vererek, gecenin hayal kırıklığı olarak nitelendirdi.
Gazete, Ronaldo'nun ilk yarıda topa bile dokunamadığı ayrıntısını verdi ve pozisyona giremeden sahada dolaştı yorumunu yaptı. İtalyan gazetesi, daha sonra Ronaldo'nun bu performansının, kariyerinin en kötü performansı olarak gösterdi.
"RONALDO ARTIK YETERLİ DEĞİL"
Gazzetta dello Sport, 36 yaşındaki Ronaldo'nun artık hızının yeterli olmadığını sorgulayarak onu daha fazla liderlik göstermeye çağırdı.
İtalyanın bir başka spor gazetesi Corriere dello Sport ise Ronaldo için Şampiyonlar Ligi'ni kazanma umuduyla ödenen bonservis bedelinin kulübe zarar verdiğini yazarak, önümüzdeki sezon, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamama ihtimalini öne sürdü.
Cristiano Ronaldo, bu sezon tüm kulvarlarda, 41 maça çıktı ve 34 gol kaydetti.