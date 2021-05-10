Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a kötü haber! Sedyeyle oyundan alınmıştı...

Galatasaray'da gözler yarın oynanacak Denizlispor maçında. Beşiktaş'ı 3-1 yenen Galatasaray puan farkını 3'e indirdi. Maçın sonunda sakatlanna Mostafa Mohamd'den de Galatasaray'a kötü haber geldi.
ARDA TURAN'IN MAÇ İÇİNDEKİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ: İKİ FARKI BULMALIYIZ
Derbide yedek kalmasıyla sözleşmesindeki opsiyon devre dışı kalan Arda Turan, motivasyonunu hiç bozmadı. Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında olduğu gibi Beşiktaş derbisi öncesinde de geceyi Florya'da geçirmeyi tercih eden Arda, 73. dakikada Babel'in yerine oyuna girdi.
Sahadaki takım arkadaşlarına "Gol lazım. Bu skor bize yetmez beyler, iki farkı bulmalıyız. İkili averajı kazanmalıyız" diyen tecrübeli oyuncu, golünü atarak Beşiktaş'la ikili averajı eşitledi.
Arda Turan'ın maç sonrası "Benim evimde olmaz" sözleriyle yaptığı paylaşımda ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye göndermede bulunduğu öğrenildi. Çebi'nin derbi öncesi "Fatih Terim tabii ki alkışlayacak'' sözlerinden oldukça rahatsız olan Arda Turan, takım arkadaşlarını bu açıklamaya sahada cevap vermek için motive etti.
MOSTAFA MOHAMED SEZONU KAPATTI
Derbinin son dakikalarında Necip'le girdiği ikili mücadele sonrasında ayak bileğine darbe alan Mostafa Mohamed'in sağlık durumu açıklandı. Galatasaray, Mısırlı golcünün yapılan tetkikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu. Mohamed, son 2 maçta forma giyemeyecek.
DENİZLİ PLANLARINDA ÇİFTE DEĞİŞİKLİK
Yarın Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray'da seyahat programı için Beşiktaş derbisinin bitmesi beklendi. Sarı-kırmızılı takım puan kaybetseydi, Denizli'ye maç günü gidilmesi söz konusuydu. Ancak Galatasaray şampiyonluk iddiasını koruduğu için bugün Denizli'nin yolunu tutup bu şehirde bir gece kampa girecek.