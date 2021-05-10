Mostafa Mohamed'den Galatasaray'a kötü haber! Sedyeyle oyundan alınmıştı...

Arda Turan'ın maç sonrası "Benim evimde olmaz" sözleriyle yaptığı paylaşımda ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye göndermede bulunduğu öğrenildi. Çebi'nin derbi öncesi "Fatih Terim tabii ki alkışlayacak'' sözlerinden oldukça rahatsız olan Arda Turan, takım arkadaşlarını bu açıklamaya sahada cevap vermek için motive etti.