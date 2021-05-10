Real Madrid - Sevilla maçında tartışmalara neden olan hakem kararı!

La Liga'da şampiyonluk yarışı kızıştı. Son 3 haftaya girilirken 4 takım zirve için mücadele veriyor. Bu hafta zirve yarışında olan 4 takım birbiriyle karşılaştı. Cumartesi günü oynanan Barcelona-Atletico Madrid maçı 0-0 sona erdi. Dün ise Real Madrid ve Sevilla karşı karşıya geldi. Zorlu maç öncesi Real Madrid yenmek ve lider Atletico Madrid ile puanını eşitlemek istiyordu.