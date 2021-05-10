Real Madrid - Sevilla maçında tartışmalara neden olan hakem kararı!

La Liga'da şampiyonluk yarışı kızıştı. Son 3 haftaya girilirken 4 takım zirve için mücadele veriyor. Bu hafta zirve yarışında olan 4 takım birbiriyle karşılaştı. Cumartesi günü oynanan Barcelona-Atletico Madrid maçı 0-0 sona erdi. Dün ise Real Madrid ve Sevilla karşı karşıya geldi. Zorlu maç öncesi Real Madrid yenmek ve lider Atletico Madrid ile puanını eşitlemek istiyordu.
ZORLU MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI
Real Madrid-Sevilla maçında kazanan çıkmadı. Zorlu maçta Galatasaray'ın eski oyuncusu Fernando ilk yarıda Sevilla'yı 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya baskılı oyunla başlayan Real Madrid Asensio ile 65. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Daha sonra maça damga vuran bir olay yaşandı.
REAL MADRİD'E PENALTI VEREN HAKEM VAR'A GİTTİKTEN SONRA SEVİLLA'YA PENALTI VERDİ
1-1 giden maçın 74. dakikasında Sevilla'nın kullandığı korner sonrası kontra atağa çıkan Real Madrid'li Benzema kaleci ile karşı karşıya kaldı ve pozisyonda kendini yerde buldu. Penaltı noktasını gösteren hakem VAR tarafından uyarıldı.
HAKEMDEN TEPKİLERE NEDEN OLAN KARAR
VAR'a giden hakem, Sevilla'nın kullandığı kornerden sonra topun Real Madrid'li Militao'nun eline çarptığını tespit ederek Real Madrid'e verilen penaltıyı iptal etti ve penaltıyı Sevilla'ya verdi. Sevilla penaltı golüyle 2-1 öne geçti.
REAL MADRİD 1 PUANI SON DAKİKALARDA ALDI
Real Madrid'li oyuncular verilen karar sonrası hakeme büyük tepki gösterdi fakat karar değişmedi. 2-1 geriye düşen Real Madrid baskısını devam ettirdi ve 90+4'te bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.
ŞAMPİYONLUK YARIŞI İYİCE KIZIŞTI
Barcelona ile Atletico Madrid'in beraber kaldığı haftada büyük avantaj eline Real Madrid Sevilla engelenini geçemedi ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Ligde Real Madrid ve Barcelona 75 puana yükselirken Atletico Madrid de puanını 77'ye yükseltti. Sevilla'nın puanı ise 71 oldu.