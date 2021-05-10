WENGER VE LÖW İLE GÖRÜŞÜLDÜ



Ajansspor'un haberine göre; Başkan Ali Koç önce Arsene Wenger ile bir araya geldi. Sözleşme detaylarına kadar her şey masaya yatırılırken bir yandan da Alman Milli takımını bırakacağını açıklayan Löw ile de detaylı görüşmeler yapıldı.