Son dakika: Mbaye Diagne Premier Lig'de kıymete bindi! 3 kulübü peşine taktı...

Galatasaray'ın 2019 Ocak ayında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formasını giydiği günden bu yana takımın en çok tartışılan isimlerinden birisi olmuştu. Galatasaray'da geçirdiği dönemlerde farklı takımlara kiralanan Diagne, tam anlamıyla beklenen performansı verememişti.
Süper Lig'de 2020-21 sezonuna da sarı-kırmızılı takımla giren Senegalli golcü, Ocak ayına kadar Galatasaray'da 19 maça çıktı ve toplamda 11 gol kaydetti. Önceki sezonlarına göre daha dikkat çekici bir performans ortaya koyan Diagne, devre arasında West Bromwich Albion'a kiralandı.
3 milyon Euro kiralama bedeliyle Premier Lig ekibine kiralanan Diagne, İngiltere'de gösterdiği performansla hem taraftarın hem de teknik ekibin dikkatini çekmeyi başardı.
WBA Teknik Direktörü Sam Allardyce'ın vazgeçilmez oyuncusu haline gelen golcü oyuncu, Premier Lig'de her ne kadar yüksek gol katkısı sayılarına ulaşamasa da oyun içerisindeki etkinliğiyle ve fiziksel yapısıyla teknik direktöründen tam not almayı başardı.
WBA formasıyla Manchester United, Chelsea ve Wolverhampton ağlarını sarsan Diagne, 3 gol 2 asistle oynadı. Diagne'nin Premier Lig'in 23. haftasında oynanan Tottenham maçında attığı 2 gol de tartışılan ofsayt kararlarıyla geçersiz sayılmıştı.
PREMİER LİG'DE KALABİLİR
West Bromwich Albion ile küme düşen Mbaye Diagne'nin yeni sezonda Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyordu. Ancak İngiliz basınının köklü yayın organı Sky Sports, flaş bir iddia ortaya attı.
Galatasaray'ın devre arasında West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, performansıyla Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekti. Crystal Palace, Watford ve Brighton, Diagne ile ilgileniyor.
Diagne'nin Premier Lig kulüplerinden teklif almasıyla birlikte Galatasaray'ın kasasına da yüklü miktarda bonservis bedeli girmesi bekleniyor.