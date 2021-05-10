Son dakika: Mbaye Diagne Premier Lig'de kıymete bindi! 3 kulübü peşine taktı...

Süper Lig'de 2020-21 sezonuna da sarı-kırmızılı takımla giren Senegalli golcü, Ocak ayına kadar Galatasaray'da 19 maça çıktı ve toplamda 11 gol kaydetti. Önceki sezonlarına göre daha dikkat çekici bir performans ortaya koyan Diagne, devre arasında West Bromwich Albion'a kiralandı.