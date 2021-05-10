Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Mbaye Diagne Premier Lig'de kıymete bindi! 3 kulübü peşine taktı...
Giriş Tarihi: 10.5.2021 18:22 Son Güncelleme: 10.5.2021 18:49

Son dakika: Mbaye Diagne 'de kıymete bindi! 3 kulübü peşine taktı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Mbaye Diagne Premier Lig'de kıymete bindi! 3 kulübü peşine taktı...

Son dakika haberi… ’ın devre arasında ’a kiraladığı Senegalli golcü oyuncu Mbaye Diagne, ’de yarım sezon boyunca gösterdiği performansla İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Mbaye Diagne, taliplerini arttırıyor. Dış basında yer alan haberlere göre, WBA’nın küme düşmesine rağmen Premier Lig’den 3 kulübü peşine takan Diagne, Galatasaray’a bir piyango sunabilir.

Galatasaray'ın 2019 Ocak ayında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formasını giydiği günden bu yana takımın en çok tartışılan isimlerinden birisi olmuştu. Galatasaray'da geçirdiği dönemlerde farklı takımlara kiralanan Diagne, tam anlamıyla beklenen performansı verememişti.

Süper Lig'de 2020-21 sezonuna da sarı-kırmızılı takımla giren Senegalli golcü, Ocak ayına kadar Galatasaray'da 19 maça çıktı ve toplamda 11 gol kaydetti. Önceki sezonlarına göre daha dikkat çekici bir performans ortaya koyan Diagne, devre arasında West Bromwich Albion'a kiralandı.

3 milyon Euro kiralama bedeliyle Premier Lig ekibine kiralanan Diagne, İngiltere'de gösterdiği performansla hem taraftarın hem de teknik ekibin dikkatini çekmeyi başardı.

WBA Teknik Direktörü Sam Allardyce'ın vazgeçilmez oyuncusu haline gelen golcü oyuncu, Premier Lig'de her ne kadar yüksek gol katkısı sayılarına ulaşamasa da oyun içerisindeki etkinliğiyle ve fiziksel yapısıyla teknik direktöründen tam not almayı başardı.

WBA formasıyla Manchester United, Chelsea ve Wolverhampton ağlarını sarsan Diagne, 3 gol 2 asistle oynadı. Diagne'nin Premier Lig'in 23. haftasında oynanan Tottenham maçında attığı 2 gol de tartışılan ofsayt kararlarıyla geçersiz sayılmıştı.

PREMİER LİG'DE KALABİLİR

West Bromwich Albion ile küme düşen Mbaye Diagne'nin yeni sezonda Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyordu. Ancak İngiliz basınının köklü yayın organı Sky Sports, flaş bir iddia ortaya attı.

Galatasaray'ın devre arasında West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, performansıyla Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekti. Crystal Palace, Watford ve Brighton, Diagne ile ilgileniyor.

Diagne'nin Premier Lig kulüplerinden teklif almasıyla birlikte Galatasaray'ın kasasına da yüklü miktarda bonservis bedeli girmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil en büyük pişmanlığını Günaydın’a açıkladı! ‘Nefise’ye karşı kendimi hep suçlu hissettim’
Son dakika: Fırtına ve sağanak yağış geri döndü! Meteoroloji'den 47 kente sarı kodlu uyarı
Son dakika haberi: Tam kapanma sonrası kademeli normalleşme nasıl olacak?
Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler! "İddia ediyorum, Sergen Yalçın 60. dakikadan sonra..."
İlk kez konuşan Feyza Aktan’dan bomba açıklamalar! Özcan Deniz'in eski eşi ‘Bugüne kadar oğlum için sustum’
Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar için sert sözler! 'En zor zamanda yalnız bıraktı, beş dakika bile...'
Son dakika haberi: İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'dan geri çekiliyor!
Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2021 Ramazan Bayram hangi gün başlıyor ve kaç gün sürecek?
Son dakika: Fenerbahçe'de sezon sonu büyük operasyon! Tam 7 futbolcu gönderiliyor...
Son dakika: PSG'nin puan kaybı sonrası Lille şampiyonluğa çok yakın! Kral Burak Yılmaz Fransa'yı dize getirdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mbaye Diagne Premier Lig'de kıymete bindi! 3 kulübü peşine taktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA