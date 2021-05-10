Son dakika: Süper Lig'de kritik haftanın hakemleri açıklandı! Ali Palabıyık...

Son dakika haberine göre Süper Lig'de 41. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Kendi sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak Beşiktaş'ın maçını Ali Palabıyık yönetecek. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasının hakemi ise Halis Özkahya oldu. Derbi galibiyetiyle morallenen Galatasaray'ın Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemi de Abdulkadir Bitigen oldu.