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Giriş Tarihi: 10.5.2021 15:16 Son Güncelleme: 10.5.2021 15:27

: 'de kritik haftanın hakemleri açıklandı! ...

Son dakika: Süper Lig'de kritik haftanın hakemleri açıklandı! Ali Palabıyık...

Az önce gelen bilgisine göre 'de kritik haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre lider 'ın Karagümrük ile oynayacağı maçı yönetecek. - Sivasspor maçının hakemi Halis Özkahya olurken Denizlispor ile arasındaki karşılaşmayı da Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Son dakika haberine göre Süper Lig'de 41. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Kendi sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak Beşiktaş'ın maçını Ali Palabıyık yönetecek. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasının hakemi ise Halis Özkahya oldu. Derbi galibiyetiyle morallenen Galatasaray'ın Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemi de Abdulkadir Bitigen oldu.

SON DAKİKA: LİDER BEŞİKTAŞ'IN MAÇINI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK!

Derbi mağlubiyeti sonrası Fatih Karagümrük karşılaşmasını kazanmanın planlarını yapan Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Fatih Karagümrük'ü evinde ağırlayacak Beşiktaş'ta Atiba kart cezalısı. Aboubakar da bu maçta forma giyemeyecek. Beşiktaş - Karagümrük maçının hakemi Ali Palabıyık oldu.

KONYASPOR - TRABZONSPOR: ALİ ŞANSALAN
ALANYASPOR - ERZURUMSPOR: ALPER ULUSOY
KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ: METE KALKAVAN
FENERBAHÇE - SİVASSPOR: HALİS ÖZKAHYA
BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR: YAŞAR KEMAL UĞURLU
GAZİANTEP FK - ÇAYKUR RİZESPOR: ZORBAY KÜÇÜK
YENİ MALATYSPOR - HATAYSPOR: HALİL UMUT MELER
DENİZLİSPOR - GALATASARAY: ABDULKADİR BİTİGEN
BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK: ALİ PALABIYIK
GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE: SUAT ARSLANBOĞA

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Son dakika: Süper Lig'de kritik haftanın hakemleri açıklandı! Ali Palabıyık...
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