İtalyan kulüplerinin gözdesi! Trabzonspor Cornelius transferinde sona geldi...

Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililerin forvet transfer listesinde ilk sıralarda yer alan 29 yaşındaki Danimarkalı Andreas Cornelius için yetkilendirilen menajerler çalışmalarını sürdürüyor.

Bir haftadır İtalya'da devam eden temaslarda oyuncunun satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Parma ile futbolcuyu bonservisiyle alma ve bir sonraki satıştan kısmi pay konusunda ciddi mesafe kat edildi. Yönetim, futbolcuyla da anlaşmaya çok yaklaştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Yurt dışından iki isimle anlaştık" dediği oyunculardan birinin Bruno Peres, diğerinin ise Cornelius olduğu öğrenildi.