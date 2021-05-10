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Giriş Tarihi: 10.5.2021 09:24 Son Güncelleme: 10.5.2021 09:39

İtalyan kulüplerinin gözdesi! Cornelius transferinde sona geldi...

YUNUS EMRE SEL
İtalyan kulüplerinin gözdesi! Trabzonspor Cornelius transferinde sona geldi...

'da yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Transfer çalışmalarında yol almak isteyen Trabzonspor, 29 yaşındaki Danimarkalı forvet Cornelius'un kendisiyle ve satın alma opsiyonunu elinde bulunduran kulübüyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe aldı. İşte transferin detayları...

Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililerin forvet transfer listesinde ilk sıralarda yer alan 29 yaşındaki Danimarkalı Andreas Cornelius için yetkilendirilen menajerler çalışmalarını sürdürüyor.

Bir haftadır İtalya'da devam eden temaslarda oyuncunun satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Parma ile futbolcuyu bonservisiyle alma ve bir sonraki satıştan kısmi pay konusunda ciddi mesafe kat edildi. Yönetim, futbolcuyla da anlaşmaya çok yaklaştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Yurt dışından iki isimle anlaştık" dediği oyunculardan birinin Bruno Peres, diğerinin ise Cornelius olduğu öğrenildi.

ABDULLAH AVCI BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Bu sezon transferleri kampa yetiştirme konusunda çok iddialı olan yönetimin Cornelius transferini sonuçlandırdıktan sonra tüm odak noktasını sol bek transferine vermesi bekleniyor. İtalya içi ve dışından çok sayıda taliplisi olan Cornelius ile Abdullah Avcı bizzat görüştü. 193 cm boyundaki oyuncuya gelecek seneki oyun planında önemli yeri olduğunu belirten Avcı'nın görüşmesinin, 29 yaşındaki Cornelius'u etkilediği öğrenildi.

UĞURCAN İÇİN OYLAMA!

Trabzonspor'un başarılı ismi Uğurcan Çakır'ın gelecek sezon için başka bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Uğurcan için nabız yoklayan çok sayıda kulübün olması, yönetimin üzerindeki baskıyı da artırıyor. Bu gelişmeler üzerine Trabzonspor yönetim kurulu, "Teklifleri şimdi mi değerlendirelim yoksa Avrupa Şampiyonası sonrasına mı bırakalım?" konusunu oylamaya sunacak.

Karara göre yönetim kurulu Uğurcan'ın menajerine, "Resmi teklifleri getirin veya bekleyin" mesajını iletecek. Uğurcan için en az düzeydeki beklenti 20 milyon Euro ve bir sonraki satıştan %25 pay... Uğurcan'la ilgilenen kulüpler arasında son dönemde Inter, Dortmund ve Tottenham ön plana çıkmıştı.

AVCI İLE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Antalyaspor'u mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kolay kolay yenilgi almadı. Ligin ilk 8 haftalık döneminde 1 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puanla 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 30 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 17 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 10 kez de beraberlik elde etti.

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İtalyan kulüplerinin gözdesi! Trabzonspor Cornelius transferinde sona geldi...
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