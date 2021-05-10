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Giriş Tarihi: 10.5.2021 12:15

'dan Djaniny ve Flavio hakkında açıklama!

Trabzonspor'dan Djaniny ve Flavio hakkında açıklama!

'dan Djaniny ve Flavio'nun sağlık durumları hakkında açıklama yapıldı. Çekilen MR'lar sonucunda iki oyuncunun da tedavilerine başlandığı ifade edildi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Djaniny ve Flavio hakkında Trabzonspor bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada iki oyuncunun sağlık durumları hakkında bilgiler verilidi.

YAPILAN AÇIKLAMA: Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcularımız Djaniny Semedo ve Flavio da Silva'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakan Çelik, "Hafta sonu oynadığımız Antalyaspor karşılaşmasında sol kasığında zorlanma hisseden Djaniny Semedo'nun çekilen MR'ı neticesinde sol kasığında kas içi kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sol kasığında ve dizinde zorlanma hisseden Flavio da Silva'nın da çekilen MR'ı neticesinde sol kasığında ödem ve sol diz iç yan bağda grade 1 yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

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Trabzonspor'dan Djaniny ve Flavio hakkında açıklama!
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