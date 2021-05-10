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Giriş Tarihi: 10.5.2021 12:19

- maçı Olimpiyat Stadı'nda

İHA
Türkiye-Karadağ maçı Olimpiyat Stadı'nda

2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız eylül ayında 3 maça çıkacak. Ay-yıldızlıların; , Cebelitarık ve ile oynayacağı müsabakaların statları belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde, eylül ayında çıkacağı Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda müsabakalarının statları belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde, eylül ayında 3 mücadele oynayacak.

Ay-yıldızlılar, 1 Eylül'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karadağ, 4 Eylül'de Victoria Stadyumu'nda Cebelitarık ve 7 Eylül'de Amsterdam Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile karşılaşacak.

Milliler; Hollanda, Karadağ, Norveç, Letonya ve Cebelitarık'ın bulunduğu G Grubu'nda 7 puanla zirvede yer alıyor.

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Türkiye-Karadağ maçı Olimpiyat Stadı'nda
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