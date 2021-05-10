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Giriş Tarihi: 10.5.2021

için oylama!

Uğurcan için oylama!

Trabzon yönetimi, ’a gelen teklifleri Avrupa Şampiyonası öncesi ya da sonrasında değerlendirmek için oylama yapacak

Trabzonspor'un başarılı ismi Uğurcan Çakır'ın gelecek sezon için başka bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Uğurcan için nabız yoklayan çok sayıda kulübün olması, yönetimin üzerindeki baskıyı da artırıyor. Bu gelişmeler üzerine Trabzonspor yönetim kurulu, "Teklifleri şimdi mi değerlendirelim yoksa Avrupa Şampiyonası sonrasına mı bırakalım?" konusunu oylamaya sunacak. Karara göre yönetim kurulu Uğurcan'ın menajerine, "Resmi teklifleri getirin veya bekleyin" mesajını iletecek. Uğurcan için en az düzeydeki beklenti 20 milyon Euro ve bir sonraki satıştan %25 pay... Uğurcan'la ilgilenen kulüpler arasında son dönemde Inter, Dortmund ve Tottenham ön plana çıkmıştı.

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Uğurcan için oylama!
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