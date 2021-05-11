Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri F.Bahçe-Sivasspor, Beşiktaş-Karagümrük ve Denizlispor-G.Saray maçların VAR hakemleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 11.5.2021 16:07

F.Bahçe-Sivasspor, -Karagümrük ve -G.Saray maçların VAR hakemleri açıklandı!

F.Bahçe-Sivasspor, Beşiktaş-Karagümrük ve Denizlispor-G.Saray maçların VAR hakemleri açıklandı!

Son dakika... 'de şampiyonluğun düğümü bu akşam çözülebilir. 41. hafta müsabakalarında Sivasspor'u, ise 'ü konuk edecek. ise deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maçların VAR hakemleri açıklandı.

Son dakika... Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren 3 maç oynanacak. Bu kritik karşılaşmaların ardından 2020-201 sezonunun şampiyonu belli olabiliir.

Bu akşam Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile Fatih Karagümrük ve Galatasaray ile Denizlispor karşı karşılaşacak. Zorlu maçların VAR hakemleri açıklandı.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi Ümit Öztürk, Fenerbahçe - DG Sivasspor maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek ve Denizlispor - Galatasaray maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

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F.Bahçe-Sivasspor, Beşiktaş-Karagümrük ve Denizlispor-G.Saray maçların VAR hakemleri açıklandı!
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