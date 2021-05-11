F.Bahçe-Sivasspor, Beşiktaş-Karagümrük ve Denizlispor-G.Saray maçların VAR hakemleri açıklandı!

Son dakika... Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren 3 maç oynanacak. Bu kritik karşılaşmaların ardından 2020-201 sezonunun şampiyonu belli olabiliir.

Bu akşam Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ile Fatih Karagümrük ve Galatasaray ile Denizlispor karşı karşılaşacak. Zorlu maçların VAR hakemleri açıklandı.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi Ümit Öztürk, Fenerbahçe - DG Sivasspor maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek ve Denizlispor - Galatasaray maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu.