Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Ozan Tufan kararı!

TAKTİK PLAN HAZIR

Şampiyonluk yarışına ortak olan Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla noktaladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı gerçekleştirilirken oyuncularla kısa bir toplantı da yapıldı. Son 9 Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, evinde de son 4 maçından 12 puan çıkarıp zirve yarışına tutundu. Sarı-Lacivertliler bu maçlarda 10 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 4 gol gördü.