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Giriş Tarihi: 11.5.2021 09:19 Son Güncelleme: 11.5.2021 09:24

'de 'ndan kararı!

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Ozan Tufan kararı!

, karşısında da dinamizmden vazgeçmiyor. , maçının 35. dakikasından itibaren sahada olan ekiple mücadele edecek. Sivasspor karşısında sağ bekten orta sahaya geçişiyle oyunun dengesini değiştiren Ozan yine ilk 11’de...

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, bugün oynanacak zorlu Sivasspor mücadelesinde, Ankaragücü maçının 35.dakikasında yaptığı değişiklik sonrası döndüğü 11'le sahada olacak. Sağ bekte Gökhan Gönül'ü kullanacak olan genç teknik adam, orta alanda ise Ozan Tufan'ı koyacak. Mert Hakan kulübede olacak. Emre Belözoğlu'nun özellikle Ozan'ın orta alandaki dinamizminden vazgeçmeme adına böyle bir karar verdiği ifade edildi.

TISSERAND'LA DEVAM EDİLECEK
40 yaşındaki çalıştırıcı, A.Gücü maçında Ozan'ı sağ bekte başlatmış ancak kötü futbol sonrası devre arasını beklemeden değişikliğe giderek Ozan'ı orta alana çekmiş ve Gökhan Gönül'ü sağ beke monte etmişti. Kadronun geri kalanında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Sakatlığı geçmeyen Serdar Aziz'in yerinde yine Tisserand olacak.

TAKTİK PLAN HAZIR
Şampiyonluk yarışına ortak olan Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla noktaladı. Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı gerçekleştirilirken oyuncularla kısa bir toplantı da yapıldı. Son 9 Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, evinde de son 4 maçından 12 puan çıkarıp zirve yarışına tutundu. Sarı-Lacivertliler bu maçlarda 10 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 4 gol gördü.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Ozan Tufan kararı!
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