İftarda mangal keyfi! Adana Demirspor şampiyonluğu kutladı

TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, geçen pazar deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor'u 4-1 mağlup etti.

Ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatan ve 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirsporlu futbolcular Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Muhammed Şengezer, Emircan Altıntaş ve Sedat Şahintürk ve İsmail Yüksek, kentte kaburga etinden yaptığı 'boru kebabıyla' meşhur kebapçı Yaşar Aydın'ın misafiri oldu.