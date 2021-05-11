Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İftarda mangal keyfi! Adana Demirspor şampiyonluğu kutladı
Giriş Tarihi: 11.5.2021 13:51

İftarda mangal keyfi! şampiyonluğu kutladı

DHA
İftarda mangal keyfi! Adana Demirspor şampiyonluğu kutladı

Süper Lig'in yeni ekibi 'un başarılı futbolcuları , Hasan Kılıç, Muhammed Şengezer, Emircan Altıntaş, Sedat Şahintürk ve İsmail Yüksek, iftarda mangal yakıp, şampiyonluğu kutladı. Oyunculardan Muhammed, "Şampiyonluk ateşini yaktık" derken, İnler de "Müthiş bir duygu. Yorulduk, mangallar yansın" ifadesini kullandı.

TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, geçen pazar deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor'u 4-1 mağlup etti.

Ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatan ve 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirsporlu futbolcular Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Muhammed Şengezer, Emircan Altıntaş ve Sedat Şahintürk ve İsmail Yüksek, kentte kaburga etinden yaptığı 'boru kebabıyla' meşhur kebapçı Yaşar Aydın'ın misafiri oldu.

MANGALLARI YAKTILAR
Şampiyon futbolcular iftarda mangal yakıp, kebap pişirdi. Keyifli dakikalar geçiren Adana Demirsporlu oyuncular, kendi elleriyle yaptıkları kebaplarla oruçlarını açtı.



Mavi-lacivertli futbolculardan Muhammed Şengezer, "Şampiyonluk ateşini yaktık" derken, Gökhan İnler de "Müthiş bir duygu. Yorulduk, Adana yansın, mangallar yansın" ifadesini kullandı.

EMİRCAN ALTINTAŞ: HEDEF BİTMEZ
Emircan Altıntaş ise "Adana Demirspor'da şampiyonluk yaşamak çok farklı bir duyguymuş. Daim olsun inşallah. Hedef bitmez. Murat Sancak varsa hedef bitmez" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

‘Tavuklu keşkek’ faciası can almıştı! Uzman isim uyardı: Çapraz bulaşa dikkat!
Son dakika | İşte normalleşme: Yeni kurallar, açılacak işletmeler ve okullar...
Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil en büyük pişmanlığını Günaydın’a açıkladı! ‘Nefise’ye karşı kendimi hep suçlu hissettim’
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması
İstanbul'da tam kapanma denetimi! Genç kızın bahanesi pes dedirtti!
Son dakika: Fırtına ve sağanak yağış geri döndü! Meteoroloji'den 47 kente sarı kodlu uyarı
Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan uluslararası toplumu harekete geçirdi
Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar için sert sözler! 'En zor zamanda yalnız bıraktı, beş dakika bile...'
Son dakika | Kritik tahlil sonuçlandı: CHP'li yöneticinin kanında kokain çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
İftarda mangal keyfi! Adana Demirspor şampiyonluğu kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA