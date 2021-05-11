Mostafa Mohamed Denizlispor karşısında yedekler arasında!

"B PLANI DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mostafa Mohamed'in durumu hakkında şöyle konuştu:

"Falcao'yu kaybettik ardından Mostafa'nın durumu dün akşama kadar belli değildi. İyi ama çok net değil durumu. Ciddi bir B planı da düşünmek durumundayız. O yüzden kafileye katılmasını istedim."

Galatasaray'ın Denizlispor maçı 11'i ve yedekleri şöyle:

İlk 11: Muslera, Donk, Marcao, Yedlin, Saracchi, Taylan, Gedson, Babel, Arda, Emre Akbaba, Halil

Yedekler: Okan, Şener, Onyekuru, Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli