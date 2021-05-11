Mostafa Mohamed Denizlispor karşısında yedekler arasında!

Süper Lig'in 40. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin son saniyelerinde sakatlanarak sedyeyle sahadan ayrılan Mostafa Mohamed için Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan kontrollerinde ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku zedelenmesi ve kemik ödemi tespit edildi." ifadeleri kullanılmıştı.
Bunun üzerine en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı söylenen Mostafa Mohamed, Denizlispor maçının yedekleri arasında yer aldı. Golcü oyuncu, hocası Fatih Terim'in şans vermesi halinde 41. haftada oynanacak karşılaşmada süre alabilecek.
"B PLANI DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mostafa Mohamed'in durumu hakkında şöyle konuştu:
"Falcao'yu kaybettik ardından Mostafa'nın durumu dün akşama kadar belli değildi. İyi ama çok net değil durumu. Ciddi bir B planı da düşünmek durumundayız. O yüzden kafileye katılmasını istedim."
Galatasaray'ın Denizlispor maçı 11'i ve yedekleri şöyle:
İlk 11: Muslera, Donk, Marcao, Yedlin, Saracchi, Taylan, Gedson, Babel, Arda, Emre Akbaba, Halil
Yedekler: Okan, Şener, Onyekuru, Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli