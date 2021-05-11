Paul Pogba: Fenerbahçe gibi deplasman görmedim

Katıldığı bir Twitch yayınında soruları yanıtlayan Fransız yıldıza unutamadığı deplasmanın hangisi olduğu soruldu. Tecrübeli futbolcu, "Öncelikle Dortmund. Ancak onlardan önce Fenerbahçe var. Isınmaya çıktığım andan son düdüğe kadar her şey çılgıncaydı. Böyle bir şey görmedim" yanıtını verdi.