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Giriş Tarihi: 11.5.2021 12:19 Son Güncelleme: 11.5.2021 12:27

: gibi deplasman görmedim

Paul Pogba: Fenerbahçe gibi deplasman görmedim

forması giyen Fransız yıldız futbolcu , 'nde karşılaştıkları deplasmanındaki atmosferi unutamadığını söyledi.

Katıldığı bir Twitch yayınında soruları yanıtlayan Fransız yıldıza unutamadığı deplasmanın hangisi olduğu soruldu. Tecrübeli futbolcu, "Öncelikle Dortmund. Ancak onlardan önce Fenerbahçe var. Isınmaya çıktığım andan son düdüğe kadar her şey çılgıncaydı. Böyle bir şey görmedim" yanıtını verdi.

Pogba söz konusu maçın 30. dakikasında sakatlanarak yerini Zlatan Ibrahimovic'e bırakmıştı. Kanarya, 2016-17 sezonunda Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmada United'ı Moussa Sow ve Jeremain Lens'in golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

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Paul Pogba: Fenerbahçe gibi deplasman görmedim
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