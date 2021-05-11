Son dakika: Arda Turan'dan Ahmet Nur Çebi'ye şampiyonluk göndermesi!

Son bir 90 dakika. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımıza şampiyonluk hediye etmek için savaşacağız. Şu an evlerindeki Galatasaraylılar, şampiyon kadar mutludurlar. Onları tanıyorum. İçlerinden geldim. Eve şampiyonluk ümidiyle dönüyoruz.

Beşiktaş son hafta Göztepe ile oynayacak. Ünal hoca var. Göztepe takımı da aslan gibi. Onların da ne yapacağı belli olmaz. Biz de Yeni Malatyaspor ile oynayacağız. Çok zor rakip. Elimizden geleni yapacağız."