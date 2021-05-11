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Giriş Tarihi: 11.5.2021 23:17 Son Güncelleme: 11.5.2021 23:19

Son dakika: 'dan 'ye şampiyonluk göndermesi!

Son dakika: Arda Turan'dan Ahmet Nur Çebi'ye şampiyonluk göndermesi!

Son dakika... Süper Lig'in 41. haftasında , deplasmanda Denizlispor'u 4-1 yendi ve puanını 81 yaptı. 'ın sahasında 'e 2-1 yenilmesiyle zirvede puanlar eşitlendi. Mücadelenin ardından konuşan kaptan , geçtiğimiz hafta Beşiktaş Başkanı 'nin, "Türk Telekom Stadı'nda kazanıp şampiyon olursak tabii ki bizi alkışlayacak" sözlerine cevap verdi. Turan, "Her şeyden önce Galatasaraylı olmak çok güzel. Başka bir şey hayatımızda. İnanmadığımız hiçbir şeyi taraftarımıza söylemedik. Beşiktaş maçı öncesini de hatırlıyoruz." dedi.

Son dakika... Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 4-1 yenerek 81 puana yükseldi. Lider Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybetmesi sonrası iki takım da 81 puanla son haftaya girdi. Sarı-kırmızılı takım Beşiktaş'ın ardından Denizlispor karşısında da 3 puan alarak şampiyonluk şansını son maça taşıdı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan, değerlendirmelerde bulundu.

Arda Turan, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye gönderme yaptı. Fatih Terim, Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması öncesinde yenilip şampiyonluğu kaybetmeleri durumunda rakiplerini alkışlayacaklarını ifade etmişti.

Ahmer Nur Çebi ise, "Kazanıp şampiyon olursak Fatih Terim tabii ki alkışlayacak, alkışlamayıp ne yapacak" demişti. Turan, bu sözlere gönderme yaptı.

Arda Turan'ın açıklamları şöyle...

"Her şeyden önce Galatasaraylı olmak çok güzel. Başka bir şey hayatımızda. İnanmadığımız hiçbir şeyi taraftarımıza söylemedik. Beşiktaş maçından önceki konuşmaları biliyoruz. Biz rakiplerimize saygı çerçevesinde davrandık. Cumartesi ne olur bilmiyoruz. Biz kazanmaya bakacağız, Malatyaspor çok iyi bir ekip.

Maçtan önce sahaya çıktığımızda hocaya 'Hava çok güzel, Mayıs ayı tam bizim havamız' dedim. Fatih hocam bana, 'Merak etme ikisi de kaybeder' dedi. İnanmayı bırakmadı hiç. Fatih hocamız ve camiamızdan pes etmemeyi öğrendik biz. Galatasaray gerekeni yaptı.

Son bir 90 dakika. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımıza şampiyonluk hediye etmek için savaşacağız. Şu an evlerindeki Galatasaraylılar, şampiyon kadar mutludurlar. Onları tanıyorum. İçlerinden geldim. Eve şampiyonluk ümidiyle dönüyoruz.

Beşiktaş son hafta Göztepe ile oynayacak. Ünal hoca var. Göztepe takımı da aslan gibi. Onların da ne yapacağı belli olmaz. Biz de Yeni Malatyaspor ile oynayacağız. Çok zor rakip. Elimizden geleni yapacağız."

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Son dakika: Arda Turan'dan Ahmet Nur Çebi'ye şampiyonluk göndermesi!
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