Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Terim'den sezon sonuna vurgu! "Biz buradan lider de dönebilirdik..."
Giriş Tarihi: 11.5.2021 23:07 Son Güncelleme: 11.5.2021 23:18

Son dakika: 'den sezon sonuna vurgu! "Biz buradan lider de dönebilirdik..."

Son dakika: Fatih Terim'den sezon sonuna vurgu! Biz buradan lider de dönebilirdik...

Son dakika haberi... 'in 41. haftasında , Denizli deplasmanında 4-1 galibiyet alarak sezonun son haftası öncesinde Beşiktaşla olan puanlarını 81'e eşitledi. Fenerbahçe'nin de Sivasspor'a karşı puan kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk için umutlarını son haftaya taşıyan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör , maç sonunda son haftaya vurgu yaptı. İşte Fatih Terim'in son dakika açıklamaları...

Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk yarışı adeta alev aldı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 3-1 geçerek son 2 haftaya 3 puan geride giren Galatasaray, Denizlispor karşısında da galibiyet aldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de puan kaybettiği haftada zirve planları bir anda değişti. Karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 81'e yükseltti ve averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde haftayı 2. sırada tamamladı.

Galatasaray'a Denizlispor karşısında galibiyeti getiren goller, Babel, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'in 2 golüyle geldi. Sarı-kırmızılılrda Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonunda yaptığı açıklamalarla sezon sonuna vurgu yaptı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları...

"VAZGEÇMEDİK..."

Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik. Sonu inşallah çok iyi biter. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum. Allah kalbimize göre verdi. Bugün buradan lider de dönebilirdik ama Allah'ımın bir bildiği var demek ki.

Son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettik. 11 maçı 10 kişi oynadık. Biz baya sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. Bugün mesela penaltı pozisyonları, olmuyor. Arda'ya da diğer arkadaşlarıma da inandığım şeyleri söyledim.

Arda'ya bunu söyledim, inanarak da söyledim. Biz bayağı sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. İnandığım şeyi söyledim. Ben müneccim değilim. Siz rakiplere kulağınızı tıkayın, biz kazanalım demiştim.

"MOHAMED'E ÇOK SEVİNDİM"

Biz kazandığımız zaman bir şeylerin esprisi var. Çok şükür Allah'a. İnşallah, finali Ali Sami Yen'de bu sene bize kök söktüren bir takımla oynayacağız. Mohamed'in atmasına ben ısrar ettim özellikle. Bir oyuncuyu kaybetmektense, penaltı kaybetmeyi yeğlerim. İkinci penaltıyı atmasına çok sevindim.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | İşte normalleşme: Yeni kurallar, açılacak işletmeler ve okullar...
‘Tavuklu keşkek’ faciası can almıştı! Uzman isim uyardı: Çapraz bulaşa dikkat!
Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yılın bombası ortaya çıktı
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2021 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il Ramazan bayram namazı saatleri açıklandı
Son dakika: Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu! Yüzde 90 anlaşma tamam
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil en büyük pişmanlığını Günaydın’a açıkladı! ‘Nefise’ye karşı kendimi hep suçlu hissettim’
İstanbul'da tam kapanma denetimi! Genç kızın bahanesi pes dedirtti!
Son dakika: Fırtına ve sağanak yağış geri döndü! Meteoroloji'den 47 kente sarı kodlu uyarı
Son dakika: Fenerbahçe Süper Lig'i sallayan golcünün peşine düştü! Ozan Tufan da devreye girecek...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fatih Terim'den sezon sonuna vurgu! "Biz buradan lider de dönebilirdik..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA