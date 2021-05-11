Son dakika: Fatih Terim'den sezon sonuna vurgu! "Biz buradan lider de dönebilirdik..."

Arda'ya bunu söyledim, inanarak da söyledim. Biz bayağı sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. İnandığım şeyi söyledim. Ben müneccim değilim. Siz rakiplere kulağınızı tıkayın, biz kazanalım demiştim.

"MOHAMED'E ÇOK SEVİNDİM"

Biz kazandığımız zaman bir şeylerin esprisi var. Çok şükür Allah'a. İnşallah, finali Ali Sami Yen'de bu sene bize kök söktüren bir takımla oynayacağız. Mohamed'in atmasına ben ısrar ettim özellikle. Bir oyuncuyu kaybetmektense, penaltı kaybetmeyi yeğlerim. İkinci penaltıyı atmasına çok sevindim.