Son dakika: Fatih Terim'den sezon sonuna vurgu! "Biz buradan lider de dönebilirdik..."

Süper Lig'in 41. haftasında şampiyonluk yarışı adeta alev aldı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 3-1 geçerek son 2 haftaya 3 puan geride giren Galatasaray, Denizlispor karşısında da galibiyet aldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de puan kaybettiği haftada zirve planları bir anda değişti. Karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 81'e yükseltti ve averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde haftayı 2. sırada tamamladı.
Galatasaray'a Denizlispor karşısında galibiyeti getiren goller, Babel, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'in 2 golüyle geldi. Sarı-kırmızılılrda Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonunda yaptığı açıklamalarla sezon sonuna vurgu yaptı.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları...
"VAZGEÇMEDİK..."
Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik. Sonu inşallah çok iyi biter. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum. Allah kalbimize göre verdi. Bugün buradan lider de dönebilirdik ama Allah'ımın bir bildiği var demek ki.
Son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettik. 11 maçı 10 kişi oynadık. Biz baya sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. Bugün mesela penaltı pozisyonları, olmuyor. Arda'ya da diğer arkadaşlarıma da inandığım şeyleri söyledim.
Arda'ya bunu söyledim, inanarak da söyledim. Biz bayağı sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. İnandığım şeyi söyledim. Ben müneccim değilim. Siz rakiplere kulağınızı tıkayın, biz kazanalım demiştim.
"MOHAMED'E ÇOK SEVİNDİM"
Biz kazandığımız zaman bir şeylerin esprisi var. Çok şükür Allah'a. İnşallah, finali Ali Sami Yen'de bu sene bize kök söktüren bir takımla oynayacağız. Mohamed'in atmasına ben ısrar ettim özellikle. Bir oyuncuyu kaybetmektense, penaltı kaybetmeyi yeğlerim. İkinci penaltıyı atmasına çok sevindim.