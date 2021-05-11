Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Süper Lig'i sallayan golcünün peşine düştü! Ozan Tufan da devreye girecek...
Giriş Tarihi: 11.5.2021 12:55 Son Güncelleme: 11.5.2021 13:00

: Fenerbahçe Süper Lig'i sallayan golcünün peşine düştü! Ozan Tufan da devreye girecek...

Son dakika: Fenerbahçe Süper Lig'i sallayan golcünün peşine düştü! Ozan Tufan da devreye girecek...

... Sarı lacivertliler gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Garry Rodrigues, Diego Perotti gibi isimleri transfer eden fakat kanat rotasyonunda istediğini bulamayan Fenerbahçe bu kez de bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren Demokratik Kongolü golcünün peşine düştü. Hızı ve son vuruşlarıyla dikkat çeken golcü isim Fenerbahçe'de gol yükünü sırtlayabilir. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika... Fenerbahçe'den Cedric Bakambu atağı! Bu sezon şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdürmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe bir yandan da transfer operasyonu için düğmeye bastı. Gelecek sezon da Emre Belözoğlu ile yola devam edecen sarı lacivertlilerde ilk hedef eski Bursasporlu Cedric Bakambu! Çin'de forma giyen Bakambu için girişimler başladı. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE SÜPER LİG'İN ESKİ YILDIZI BAKAMBU'NUN PEŞİNDE!


Bursaspor'da oynadığı dönemde Ozan Tufan ile de iyi bir uyum yakalayan Bakambu, Şenol Güneş'in kadrosundaki önemli parçalardan biriydi. Volkan Şen, Ozan Tufan, Josue, Fernandao gibi isimlerle birlikte ofansif katkı veren Bakambu daha sonra İspanyol ekiplerinden Villarreal'e 7.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Villareal ile hem La Liga'da hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir grafik çizen Cedric Bakambu, Çin takımlarının ilgisini çekti. 40 milyon Euro bonservis bedeliyle BJ Guoan'ın yolunu tutan Bakambu başarılı performansını burada da devam ettirdi.

SÖZLEŞMESİ BU SEZON BİTİYOR!

Takvim'in haberine göre Demokratik Kongolu golcünün sözleşmesi bu sene bitiyor. Bejing Guoan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Bakambu'nun Avrupa liglerine dönmesi bekleniyor.

Oyuncuya Fenerbahçe'nin yanı sıra Fransız takımlarından da teklif var. Hem kanatta hem de forvet bölgesinde oynayabilen Bakambu golcü kimliğiyle dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertlilerin 2014-15 sezonunda Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu'yu da gündemine aldığı ileri sürüldü. Çin ekibi Beijing Guoan'da 4. sezonuna giren 30 yaşındaki golcünün aralık ayında sözleşmesi sona eriyor.

Bursaspor'dan sonra Villarreal forması da giyen Kongolu futbolcu, Beijing Guoan'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yıldız futbolcu, bu sezon Çin Ligi'nde takımının 4 maçında da forma giyerken, dün 2-0 kazandıkları Wuhan Zall karşılaşmasında 2 golü de atan isimdi.

OZAN TUFAN DA DEVREYE GİREBİLİR!

Cedric Bakambu transferi için Ozan Tufan da devreye girebilir. Bursaspor'da oynarken başarılı bir grafik çizen ikilinin arasının iyi olduğu da biliniyor. Gökhan Gönül'ün teknik heyete katılmasından sonra Ozan Tufan'ın takım kaptanı olması bekleniyor.

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