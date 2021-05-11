Bursaspor'da oynadığı dönemde Ozan Tufan ile de iyi bir uyum yakalayan Bakambu, Şenol Güneş'in kadrosundaki önemli parçalardan biriydi. Volkan Şen, Ozan Tufan, Josue, Fernandao gibi isimlerle birlikte ofansif katkı veren Bakambu daha sonra İspanyol ekiplerinden Villarreal'e 7.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
Villareal ile hem La Liga'da hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir grafik çizen Cedric Bakambu, Çin takımlarının ilgisini çekti. 40 milyon Euro bonservis bedeliyle BJ Guoan'ın yolunu tutan Bakambu başarılı performansını burada da devam ettirdi.
SÖZLEŞMESİ BU SEZON BİTİYOR!
Takvim'in haberine göre Demokratik Kongolu golcünün sözleşmesi bu sene bitiyor. Bejing Guoan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Bakambu'nun Avrupa liglerine dönmesi bekleniyor.
Oyuncuya Fenerbahçe'nin yanı sıra Fransız takımlarından da teklif var. Hem kanatta hem de forvet bölgesinde oynayabilen Bakambu golcü kimliğiyle dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertlilerin 2014-15 sezonunda Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu'yu da gündemine aldığı ileri sürüldü. Çin ekibi Beijing Guoan'da 4. sezonuna giren 30 yaşındaki golcünün aralık ayında sözleşmesi sona eriyor.
Bursaspor'dan sonra Villarreal forması da giyen Kongolu futbolcu, Beijing Guoan'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Yıldız futbolcu, bu sezon Çin Ligi'nde takımının 4 maçında da forma giyerken, dün 2-0 kazandıkları Wuhan Zall karşılaşmasında 2 golü de atan isimdi.
OZAN TUFAN DA DEVREYE GİREBİLİR!
Cedric Bakambu transferi için Ozan Tufan da devreye girebilir. Bursaspor'da oynarken başarılı bir grafik çizen ikilinin arasının iyi olduğu da biliniyor. Gökhan Gönül'ün teknik heyete katılmasından sonra Ozan Tufan'ın takım kaptanı olması bekleniyor.