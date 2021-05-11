Son dakika... Fenerbahçe'den Cedric Bakambu atağı! Bu sezon şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdürmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe bir yandan da transfer operasyonu için düğmeye bastı. Gelecek sezon da Emre Belözoğlu ile yola devam edecen sarı lacivertlilerde ilk hedef eski Bursasporlu Cedric Bakambu! Çin'de forma giyen Bakambu için girişimler başladı. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...