Yok böyle şampiyonluk

Adanalı olan teknik direktör Samet Aybaba’nın göreve gelmesiyle çıkışa geçen Mavi Şimşekler, son 12 haftada hiç yenilmeden TFF 1.Lig’in lideri olarak Süper Lig’e terfi etti
TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Adana Demirspor, 26 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirirken performansıyla da sezona damgasını vurdu. Adana temsilcisi, özellikleSamet Aybaba'nın göreve gelmesiyleönemli bir ivme yakaladı. En son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de oynayan Mavi Şimşekler, başkanı ve bu sezonki üçüncü hocası olan Adanalı Samet Aybaba ile hedefine ulaştı.
AYBABA ILE 2 YIL DAHA 2020-21 sezonuna Ümit Özat ile başlayan A.Demir, 13 maçta 22 puan sonrası takımı Cüneyt Dumlupınar'a emanet etti. 9 karşılaşmada 16 puan topalyan mavi-lacivertli kulüp, 21 Şubat'ta Samet Aybaba ile anlaştı. Bu sezon çalıştığı Kayserispor'dan 8 maçta galibiyet alamadan ayrılan Aybaba ile Adana Demirspor 12 maçtahiç yenilmeden Süper Lig'e yelken açtı. Yönetim, dün 'Süper Lig'de de yola devam edeceğiz' dediği Aybaba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
GÖKHAN İNLER VARSA ŞAMPIYONLUK VAR SEZON başı Başakşehir'den gelen Gökhan İnler gittiği takımlarda şampiyonluk yaşamaya devam ediyor. 2016 yılında Leicester City ile PremierLig şampiyonu olan İnler, 2017'de Beşiktaş'la ve 2020 yılında da Başakşehir'le Süper Lig ve 2021 yılında Adana Demirspor ile 1. Lig'de mutlu sona ulaştı.