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Giriş Tarihi: 11.5.2021

Yok böyle şampiyonluk

Yok böyle şampiyonluk

Adanalı olan teknik direktör ’nın göreve gelmesiyle çıkışa geçen Mavi Şimşekler, son 12 haftada hiç yenilmeden .Lig’in lideri olarak ’e terfi etti

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Adana Demirspor, 26 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirirken performansıyla da sezona damgasını vurdu. Adana temsilcisi, özellikle Samet Aybaba'nın göreve gelmesiyle önemli bir ivme yakaladı. En son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de oynayan Mavi Şimşekler, başkanı ve bu sezonki üçüncü hocası olan Adanalı Samet Aybaba ile hedefine ulaştı.

AYBABA ILE 2 YIL DAHA
2020-21 sezonuna Ümit Özat ile başlayan A.Demir, 13 maçta 22 puan sonrası takımı Cüneyt Dumlupınar'a emanet etti. 9 karşılaşmada 16 puan topalyan mavi-lacivertli kulüp, 21 Şubat'ta Samet Aybaba ile anlaştı. Bu sezon çalıştığı Kayserispor'dan 8 maçta galibiyet alamadan ayrılan Aybaba ile Adana Demirspor 12 maçta hiç yenilmeden Süper Lig'e yelken açtı. Yönetim, dün 'Süper Lig'de de yola devam edeceğiz' dediği Aybaba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

GÖKHAN İNLER VARSA ŞAMPIYONLUK VAR
SEZON başı Başakşehir'den gelen Gökhan İnler gittiği takımlarda şampiyonluk yaşamaya devam ediyor. 2016 yılında Leicester City ile Premier Lig şampiyonu olan İnler, 2017'de Beşiktaş'la ve 2020 yılında da Başakşehir'le Süper Lig ve 2021 yılında Adana Demirspor ile 1. Lig'de mutlu sona ulaştı.

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