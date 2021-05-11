Yok böyle şampiyonluk

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Adana Demirspor, 26 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirirken performansıyla da sezona damgasını vurdu.En son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de oynayan Mavi Şimşekler, başkanı ve bu sezonki üçüncü hocası olan Adanalı Samet Aybaba ile hedefine ulaştı.sezonuna Ümit Özat ile başlayan A.Demir, 13 maçta 22 puan sonrası takımı Cüneyt Dumlupınar'a emanet etti. 9 karşılaşmada 16 puan topalyan mavi-lacivertli kulüp, 21 Şubat'ta Samet Aybaba ile anlaştı. Bu sezon çalıştığı Kayserispor'dan 8 maçta galibiyet alamadan ayrılanYönetim, dün 'Süper Lig'de de yola devam edeceğiz' dediği Aybaba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.başı Başakşehir'den gelen Gökhan İnler gittiği takımlarda şampiyonluk yaşamaya devam ediyor.2017'de Beşiktaş'la ve 2020 yılında da Başakşehir'le Süper Lig ve 2021 yılında Adana Demirspor ile 1. Lig'de mutlu sona ulaştı.