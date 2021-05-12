Adana Demirspor'da Hasan Kılıç takımdan ayrıldı

Ligde son hafta Menemenspor'u yenerek şampiyon olan Adana Demirspor'da ilk ayrılık haberi başarılı oyuncu Hasan Kılıç'tan geldi. Mavi lacivertli formayla 12 gol kaydedip, şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Hasan Kılıç, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.
Kılıç, "Bugün itibari ile yapılan görüşme sonucunda Adana Demirspor Kulübü'nden ayrılmış bulunmaktayım. Takım arkadaşlarıma, kulüp personeline ve büyük Adana Demirspor taraftarına teşekkür ederim. Hoşçakal mavi şimşekler" ifadelerini kullandı.
EMİRCAN ALTINTAŞ VE BERK YILDIZ'A TEŞEKKÜR
TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor Kulübü, kiralık sözleşmeleri biten Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız'a verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Alanyaspor'dan kiralanan Emircan Altıntaş ve devre arasında Yeni Malatyaspor'dan kiralanan Berk Yıldız'ın sözleşmelerinin sona erdiğini belirtilerek, "Emircan ve Berk'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendi kulüplerinde ve futbol yaşamlarında başarılar dileriz." denildi.