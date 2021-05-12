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Giriş Tarihi: 12.5.2021 13:59

şampiyonluk kupasını eritti, yıldız şeklinde taraftarına gönderdi

AA
Ajax şampiyonluk kupasını eritti, yıldız şeklinde taraftarına gönderdi

Hollanda Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan , kupasını eriterek küçük yıldızlar haline getirdi ve taraftarına gönderdi. 'nun, Kovid-19 salgını sebebiyle istisna uygulayarak Ajax'a ikinci bir şampiyonluk kupası verdiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun büyük bölümünde taraftarından yoksun kalan Ajax, 35. şampiyonluğunu kutlamak için ilginç bir yönteme imza attı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk kupası eritilerek 42 bin adet yıldız üretildi ve hediye olarak kombine bilet sahiplerine gönderildi.

FEDERASYON BİR KUPA DAHA VERDİ
Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, şampiyonluğu taraftara adadıklarını belirterek, "Taraftarımızı gerçekten özledik, yeniden onların önünde oynamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hollanda Futbol Federasyonu'nun, Kovid-19 salgını sebebiyle istisna uygulayarak Ajax'a ikinci bir şampiyonluk kupası verdiği bildirildi.

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Ajax şampiyonluk kupasını eritti, yıldız şeklinde taraftarına gönderdi
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