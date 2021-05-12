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Giriş Tarihi: 12.5.2021 10:10 Son Güncelleme: 12.5.2021 10:15

gece yarısı paylaştı! "Cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım"

Arda Turan gece yarısı paylaştı! Cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım

kaptanı , 4-1 kazandıkları ve lider 'la aynı puana (81) ulaştıkları maçı sonrası saat 04.00 sularında duygusal bir paylaşım yaptı. Arda Turan, "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi oyunmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Denizlispor deplasmanı dönüşünde evinin anahtarlarını tesislerde unuttu. Gece yarısı ailesini uyandırmamak için zile basmayan Arda Turan, arabada zaman geçirdiği esnada kişisel sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Arda Turan, söz konusu paylaşımında Cumartesi günü şampiyonluk hayali kurduğunu ifade etti. Deneyimli oyuncu, "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi oyunmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..." yazdı.

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Arda Turan gece yarısı paylaştı! "Cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım"
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