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Giriş Tarihi: 12.5.2021 18:37 Son Güncelleme: 12.5.2021 18:44

teknik direktöründen Agüero'ya veto! 'ye 10 yıllık sözleşme...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Barcelona teknik direktöründen Agüero'ya veto! Lionel Messi'ye 10 yıllık sözleşme...

'nin Arjantinli yıldızı 'nun bu sezon takımıyla olan sözleşmesi sona eriyor. İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Agüero için en istekli kulübün olduğu biliniyordu. Vatandaşı ile birlikte oynama hayalleriyle, Barcelona'ya transfer olma ihtimali yüksek olan Agüero için Barcelona Teknik Direktörü 'dan veto geldi.

Uzun yıllardır Manchester City forması giyen ve takımıyla birçok başarıyı elde eden Arjantinli yıldız oyuncu Sergio Agüero, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak. İngiliz ekibiyle olan sözleşmesini uzatmayan Agüero, daha önce Barcelona'da oynama isteğini bildirmişti.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, Lionel Messi ile beraber oynama hayalini sürdüren Sergio Agüero için Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman'dan adeta veto geldi.

Hollandalı teknik adamın, Agüero'nun yerine vatandaşı Memphis Depay'ı Barcelona'da görmek istediği belirtildi. 27 yaşındaki Depay, bu sezon Lyon için 35 maçta 19 gol attı ve 10 asist yaptı.

KARİYERİNİN SONUNA KADAR SÖZLEŞME

Ayrıca Barcelona, sözleşmesi yazın sona erdiği için Messi'nin geleceğini de güvence altına almak istiyor. Sezon sonuna yaklaşılırken Lionel Messi ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Barcelona yönetimi, kariyerinin sonuna kadar Messi'yi kulüpte tutması için ona yeni bir 10 yıllık anlaşma teklif etmeye hazırlanıyor.

Katalan tarafı, Borussia Dortmund'un forvet oyuncusu Erling Haaland için hamle yapsa da, Real Madrid, Manchester City ve Chelsea gibi Avrupa'nın büyük kulüpleriyle rekabete girmek zorunda.

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Barcelona teknik direktöründen Agüero'ya veto! Lionel Messi'ye 10 yıllık sözleşme...
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