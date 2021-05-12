Barcelona teknik direktöründen Agüero'ya veto! Lionel Messi'ye 10 yıllık sözleşme...

KARİYERİNİN SONUNA KADAR SÖZLEŞME

Ayrıca Barcelona, sözleşmesi yazın sona erdiği için Messi'nin geleceğini de güvence altına almak istiyor. Sezon sonuna yaklaşılırken Lionel Messi ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Barcelona yönetimi, kariyerinin sonuna kadar Messi'yi kulüpte tutması için ona yeni bir 10 yıllık anlaşma teklif etmeye hazırlanıyor.