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Giriş Tarihi: 12.5.2021 15:05

: F.Bahçe'den puan alıp kümede kalmak istiyoruz

AA
Berna Gözbaşı: F.Bahçe'den puan alıp kümede kalmak istiyoruz

Başkanı , cumartesi günü oynayacakları mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar alıp kümede kalmak istediklerini belirtti.

Hes Kablo Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar alıp kümede kalmak istediklerini belirtti. Gözbaşı yaptığı yazılı açıklamada, ligin bitimine bir hafta kala büyük avantaj yakaladıklarını kaydetti.

Berna Gözbaşı, geçen sezon takımı devralırken yaşanan sıkıntıları tüm spor kamuoyunun bildiğini, Kayseri'ye yakışan, şehrin en önemli markasını ayağa kaldırmak için çok ciddi maddi manevi çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Bu süreç içinde mutlaka hatalarının da olduğunu, ancak gelecek için umut verici altyapı çalışmaları da yaptıklarını vurgulayan Gözbaşı, şunları kaydetti: "Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki alacaklar konusunda ligin en rahat futbolcuları Kayserispor'da. Bütün imkanları seferber ettik. Sırf bu şehir Süper Lig'den düşmesin diye büyük emekler verdik. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz. Bunun için önümüzde bir maç kaldı. Fenerbahçe maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacağız. Diğer rakibimizin alacağı sonucu beklemek istemiyoruz. Tüm futbolcularımız, teknik yönetim ve yönetim kurulu inandı. Ben Kayserispor'un büyük camiasının da inancının tam olduğunu biliyorum. Trabzonspor da büyük camia, büyük takım, çıkıp kendilerine yakışan futbolu sergileyeceklerine inancım tam."

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Berna Gözbaşı: F.Bahçe'den puan alıp kümede kalmak istiyoruz
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