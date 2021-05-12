Futbolun finali İzmir'de! Hem Süper Lig hem Ziraat Türkiye Kupası

3 GÜN SONRA KUPA VAR

Şampiyonluk için kaderini 15 Mayıs Cumartesi günü İzmir'de belirleyecek Beşiktaş, bu maçtan 3 gün sonra aynı statta Türkiye Kupası'nda finale çıkacak. Kartal, kendisi için sezonun son maçında ilk kez final oynayacak Antalyaspor'la 18 Mayıs Salı günü yine Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Son olarak 2011 yılında Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, 10 yıldır kupayı havaya kaldıramadı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm ligler Mart 2020'den beri yaklaşık 1.5 yıldır seyircisiz oynanırken, Futbol Federasyonu, kupa finaline stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında taraftar alınmasını kararlaştırdı. Türkiye'de 1.5 yıl sonra seyircili ilk maç İzmir'de olacak.