Galatasaray'dan Beşiktaş açıklaması! 'Sahadan silinmesi lazım'

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolundaki zorlu müsabakada siyah-beyazlılar, rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray ile Beşiktaş 81 puanla son haftaya girecek.
Beşiktaş'ın Karagümrük'e kaybettiği maçın ardından soyunma odası koridorları karıştı. İki takım futbolcularının sahasının çıkışında birbirlerine girdiği kameralara yansıdı. Yaşanan arbedenin ardından Ghezzal'ın menajeri ise gözaltına alındı. Çıkan olayla ilgili TFF'nin nasıl bir karar vereceği ise merak konusu. Bazı futbolculara ceza çıkması gündemde.
Beşiktaş'la şampiyonluk mücadelesinde olan Galatasaray ise yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay, Twitter'dan yaptığı açıklamayla olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.
Günay'ın açıklaması şöyle: "Dün Vodafone Arena'da maç sonrası yaşanan ve spor ruhuna yakışmayan olaylar bizleri de üzdü. Sonuç ne olursa olsun fiziki müdahalenin izahı olmaz. Yapılacak soruşturma ve sonuçlarının yakın takipçisi olacağız. Bu tür olayların sahalardan silinmesi en büyük dileğimiz"