Galatasaray'dan Beşiktaş açıklaması! 'Sahadan silinmesi lazım'

Günay'ın açıklaması şöyle: "Dün Vodafone Arena'da maç sonrası yaşanan ve spor ruhuna yakışmayan olaylar bizleri de üzdü. Sonuç ne olursa olsun fiziki müdahalenin izahı olmaz. Yapılacak soruşturma ve sonuçlarının yakın takipçisi olacağız. Bu tür olayların sahalardan silinmesi en büyük dileğimiz"