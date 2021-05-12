Koç’a isyan!

Sarı-lacivertlilerin hedefinde Başkan Ali Koç vardı. Koç, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde ilk sıraya çıktı. İşte o yorumlardan bazıları:, "Ali Koç gidip, Aziz Başkan gelene kadar derin bir uykuya yatıyorum.",, "Teşekkürler Ali Koç, teşekkürler takım bizi yine şaşırtmadınız.",da taraftarın gazabından nasibini aldı: "Yazıklar olsun demekten biz yorulduk, siz yorulmadınız.",, "Kalbim yaralı, gönlüm yaralı, en güzel yarınlarla sen açtım aramı Fenerbahçe.",, "Yıllardır yaşadığımız şey bu, yine üzülen biz olduk."