Koç’a isyan!

F.Bahçe’nin ayağına kadar gelen liderlik şansını kaçırması taraftarı çileden çıkardı
Sarı-lacivertlilerin hedefinde Başkan Ali Koç vardı. Koç, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde ilk sıraya çıktı. İşte o yorumlardan bazıları: "Eseriniz içinteşekkürler.", "Ali Koç gidip, Aziz Başkan gelene kadar derin bir uykuya yatıyorum.", "TümFenerbahçeliler'e sinirhapı borçlusun AliKoç.", "Teşekkürler Ali Koç, teşekkürler takım bizi yine şaşırtmadınız.", "Başkanyaşatmadığın rezillik kalmadı.Canımızı mı alacaksınartık git!."
YAZIKLAR OLSUN!
FUTBOLCULAR da taraftarın gazabından nasibini aldı: "Yazıklar olsun demekten biz yorulduk, siz yorulmadınız.", "Gençliğimizi bitirdiniz.", "Kalbim yaralı, gönlüm yaralı, en güzel yarınlarla sen açtım aramı Fenerbahçe.", "Oysa biz inanmıştık.", "Yıllardır yaşadığımız şey bu, yine üzülen biz olduk."