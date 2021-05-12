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Giriş Tarihi: 12.5.2021

Mayıslar bizimdir şampiyon olacağız

Mayıslar bizimdir şampiyon olacağız

“Birlik olduğumuz sürece bizim başaramayacağımız şey yok. İnşallah cumartesi gecesi şampiyonluk sevinci yaşayacağız.”

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftayı galibiyetle geçen Galatasaray'da 2. başkan Abdurrahim Albayrak, maç sonrası çok coşkuluydu. Müthiş bir gece yaşadıklarını söyleyen Albayrak, "Bu sezon çok acılar çektik, çok eleştirildik, yerden yere vurulduk ama hiç yılmadık, hep çalıştık. 'Mayıslar bizimdir' dedik ve işte mayıs ayındayız. Galatasaray, bir ve birlik olduğu sürece bizim başaramayacağımız şey yok. İşte görüyorsunuz. Çok çile, sıkıntılar çektik. Averajla ikinci sıradayız. İnşallah cumartesi gecesi şampiyonluk sevinci yaşayacağız. Bugün (dün) futbolcularımıza moral olsun diye onlara ödemelerini yapıp geldik. Bankadaydık. O yüzden geciktik. Biz hep onları düşünüyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

'İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUM'
GALATASARAY'IN Amerikalı sağ beki DeAndre Yedlin, dün gece için hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Tüm takım arkadaşlarını kutlayan tecrübeli oyuncu, "Cumartesi önümüzde çok önemli bir maç var. Tek amacımız o maça konsantre olmak. İlk defa kariyerimde böyle şeyler yaşıyorum. Futbolu güzel kılan da bu. Buraya geldiğimden beri güzel şeyler yaşıyorum. Farklı kazanmamız gerekiyordu. Diğer rakiplerimizden de istediğimiz sonuçlar geldi" diye konuştu.

GÜZEL HABER TARAFTARDAN!
G.SARAY'IN gözü Denizli'de, kulağı İstanbul'da rakiplerinin maçındaydı. Maç sırasında stat dışındaki bir taraftar yüksek sesle, "Fatih Hocam; Sivas ve Karagümrük önde" diye bağırdı. Sesi duyduğunu belli eden Terim "Tamam" diye karşılık verdi

TRİBÜNDE GERGİNLİK
GALATASARAY'IN gollerine sevinen konuk takım davetlileri tezahürat yapınca protokol tribünündeki Denizlispor Yönetimi'ni kızdırdı. Başkan Ali Çetin, "Saygısızlık yapıyorsunuz" diye tepki gösterdi. Galatasaraylılar adına Abdurrahim Albayrak, ortamı sakinleştirdi.

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