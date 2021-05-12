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Giriş Tarihi: 12.5.2021 19:40 Son Güncelleme: 12.5.2021 19:42

Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinin hakemleri açıklandı

AA
Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinin hakemleri açıklandı

Avrupa futbolunun iki dev finali Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerini yönetecek hakemler açıklandı. UEFA, ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final müsabakasında, İspanyol Antonio Miguel Mateu Lahoz'un düdük çalacağını duyurdu. ile arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Final müsabakasında ise Fransız hakem 'in görev yapacağını duyurdu.

UEFA, Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final müsabakasında, İspanyol Antonio Miguel Mateu Lahoz'un düdük çalacağını duyurdu. Açıklamada, daha önceden 29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan finalin yapılacağı yerle ilgili ifadenin bulunmaması dikkati çekti.

UEFA, kısa süre içerisinde karşılaşmanın nerede oynanacağıyla ilgili açıklama yapılacağını bildirdi.

Final müsabakasında görev alacak hakem ekibi şöyle olacak:

Hakem: Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya)

Yardımcı Hakemler: Pau Cebrian Devis (İspanya) Roberto Diaz Perez del Palomar (İspanya)

4. Hakem: Carlos del Cerro Grande (İspanya)

Video Yardımcı Hakem (VAR): Alejandro Jose Hernandez Hernandez (İspanya)

Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR): Juan Martínez Munuera (İspanya), Inigio Prieto Lopez de Cerain (İspanya), Pawel Gil (Polonya)

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİNE FRANSIZ HAKEM

UEFA, Manchester United ile Villareal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Final müsabakasında, Fransız hakem Clement Turpin'in görev yapacağını duyurdu.

26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak müsabakayı yönetecek hakem ekibi şöyle olacak:

Hakem: Clement Turpin (Fransa)

Yardımcı Hakemler: Nicolas Danos (Fransa), Cyril Gringore (Fransa)

4. Hakem: Slavko Vincic (Slovenya)

Video Yardımcı Hakem (VAR): François Letexier (Fransa)

Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR): Jerome Brisard (Fransa), Benjamin Pages (France), Paulus van Boekel (Hollanda)

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Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi finallerinin hakemleri açıklandı
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