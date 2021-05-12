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Giriş Tarihi: 12.5.2021 22:27 Son Güncelleme: 12.5.2021 22:32

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe için flaş yorum! "Ne , ne de ..."

Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe için flaş yorum! Ne Emre Belözoğlu, ne de Sergen Yalçın...

Son dakika haberi... 'in 41. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve maçlarının ardından şampiyonluk yarışında dengeler değişti. Maçların başlaması ve bitmesiyle adeta alt üst olan zirve yarışı, ligin son haftasına kaldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe avantaj kaybederken, haftanın kazananı Galatasaray oldu. Nefes nefese geçen 41. hafta maçlarının ardından A Spor yayınına bağlanan , Beşiktaş ve Fenerbahçe için flaş yorumlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Karagümrük'e 2-1 mağlup olurken Fenerbahçe'de Sivasspor'a 2-1 kaybetti. Zirve yarışındaki takımlar arasında haftayı galibiyetle kapatan tek takım olan Galatasaray, Beşiktaşla puanlarını eşitledi, Fenerbahçe'nin ise 2 puan önüne geçti.

Şampiyonluk için tüm olasılıklar son haftaya kalırken, ligin son haftasında Beşiktaş, İzmir deplasmanında Göztepe'ye konuk olacak. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise ligden düşmemek için en az 1 puana ihtiyacı olan Kayserispor deplasmanına gidecek.

Usta spor yazarı Levent Tüzemen, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk şanslarını Galatasaray'a altın tepside sunduğunu belirlerken, ligin son haftasında yaşanabilecekleri değerlendirdi.

"ALTIN TEPSİDE SUNDULAR"

İşte Levent Tüzemen'in A Spor canlı yayınında yaptığı o yorumlar...

Galatasaray, öyle bir noktaya geldi ki, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu şampiyonluğu Galatasaray'a altın tepside sunmuş durumda. Ne Emre Belözoğlu, ne de Sergen Yalçın bu stres dolu haftaları düzgün yönetemedi.

Çünkü tecrübeleri yok ve daha önce hoca olarak şampiyonluk yaşamadılar. Dolayısıyla baskıyı kaldıramadılar. Ama Fatih Terim, Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan teknik adamı olarak bu tecrübeyi futbolcularına aktardığını düşünüyorum.

"FATİH TERİM, FLORYA'YA KRİZİ SOKMADI"

Galatasaraylı futbolcuların, maç sonrasında "Eve gitmeyelim kamp yapalım" teklifi çok ilginç. Galatasaray, krizler sürecinde uzun zamandır aile ortamını yakalayamamıştı. Ama son haftalara baktığımızda Fatih Terim, Florya'ya krizi sokmadı. Başkanın söylemlerinden sonra futbolcuları tekrardan oyun içine çekmek kolay değil.

Cumartesi günü daha motivasyonlu bir Galatasaray izleyeceğiz. Trabzonspor maçında atılan gol, Galatasaray'ı bu aşamaya getirdi. Kabul etmemiz gerekir ki, hiç kimse şampiyonluk şansını beklemiyordu.

"HEM EMRE HOCA HEM DE SERGEN HOCA..."

Bu saatten sonra Galatasaraylı oyuncular yüksek konsantrasyonla, farklı bir galibiyet elde etmek için sahada olacaklardır. Bunu yapabilecek güçleri var ama sakin olmak gerekir. Hem Emre hocaya hem de Sergen hocaya baktığımızda vücut dillerinin gergin olduğunu görüyoruz, bu gerginlik oyunculara da yansır.

"GALATASARAY'IN FARKLI KAZANMASI DOĞAL"

Galatasaraylı birçok oyuncunun kariyerleri adına ilk kez şampiyonluk tadacak olmasını da düşünürsek, bu durum oyuncuları çok daha motivasyonlu olmaya itecektir. Beşiktaş'ın Hatayspor'a 7 gol attığını düşünürsek, Galatasaray'ın da farklı kazanması durumunun doğal karşılanması gerektiğini düşünüyorum.

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Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe için flaş yorum! "Ne Emre Belözoğlu, ne de Sergen Yalçın..."
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