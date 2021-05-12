Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe için flaş yorum! "Ne Emre Belözoğlu, ne de Sergen Yalçın..."

"HEM EMRE HOCA HEM DE SERGEN HOCA..."

Bu saatten sonra Galatasaraylı oyuncular yüksek konsantrasyonla, farklı bir galibiyet elde etmek için sahada olacaklardır. Bunu yapabilecek güçleri var ama sakin olmak gerekir. Hem Emre hocaya hem de Sergen hocaya baktığımızda vücut dillerinin gergin olduğunu görüyoruz, bu gerginlik oyunculara da yansır.