Son dakika: Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a isyan

Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçeli taraftarların hedefinde Başkan Ali Koç vardı. Koç, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde ilk sıraya çıktı.
İşte o yorumlardan bazıları: "Eseriniz için teşekkürler.", "Ali Koç gidip, Aziz Başkan gelene kadar derin bir uykuya yatıyorum.", "Tüm Fenerbahçeliler'e sinir hapı borçlusun Ali Koç.", "Teşekkürler Ali Koç, teşekkürler takım bizi yine şaşırtmadınız.", "Başkan yaşatmadığın rezillik kalmadı. Canımızı mı alacaksın artık git!."
YAZIKLAR OLSUN
Fenerbahçeli futbolcular da taraftarın gazabından nasibini aldı:
"Yazıklar olsun demekten biz yorulduk, siz yorulmadınız.", "Gençliğimizi bitirdiniz.", "Kalbim yaralı, gönlüm yaralı, en güzel yarınlarla sen açtım aramı Fenerbahçe.", "Oysa biz inanmıştık.", "Yıllardır yaşadığımız şey bu, yine üzülen biz olduk."