Son dakika: Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a isyan

Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçeli taraftarların hedefinde Başkan Ali Koç vardı. Koç, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde ilk sıraya çıktı.

İşte o yorumlardan bazıları: "Eseriniz için teşekkürler.", "Ali Koç gidip, Aziz Başkan gelene kadar derin bir uykuya yatıyorum.", "Tüm Fenerbahçeliler'e sinir hapı borçlusun Ali Koç.", "Teşekkürler Ali Koç, teşekkürler takım bizi yine şaşırtmadınız.", "Başkan yaşatmadığın rezillik kalmadı. Canımızı mı alacaksın artık git!."