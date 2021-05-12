Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a isyan
Giriş Tarihi: 12.5.2021 08:47 Son Güncelleme: 12.5.2021 09:15

Son dakika: taraftarından 'a isyan

Son dakika: Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a isyan

Son dakika haberi... 'nin ayağına kadar gelen liderlik şansını kaçırması Sarı-Lacivertli taraftarları çileden çıkardı. Başkan 'u sert şekilde eleştiren taraftarların gazabından futbolcular da nasibini aldı.

Sivasspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçeli taraftarların hedefinde Başkan Ali Koç vardı. Koç, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde ilk sıraya çıktı.

İşte o yorumlardan bazıları: "Eseriniz için teşekkürler.", "Ali Koç gidip, Aziz Başkan gelene kadar derin bir uykuya yatıyorum.", "Tüm Fenerbahçeliler'e sinir hapı borçlusun Ali Koç.", "Teşekkürler Ali Koç, teşekkürler takım bizi yine şaşırtmadınız.", "Başkan yaşatmadığın rezillik kalmadı. Canımızı mı alacaksın artık git!."

YAZIKLAR OLSUN
Fenerbahçeli futbolcular da taraftarın gazabından nasibini aldı:

"Yazıklar olsun demekten biz yorulduk, siz yorulmadınız.", "Gençliğimizi bitirdiniz.", "Kalbim yaralı, gönlüm yaralı, en güzel yarınlarla sen açtım aramı Fenerbahçe.", "Oysa biz inanmıştık.", "Yıllardır yaşadığımız şey bu, yine üzülen biz olduk."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler! "Boğaz köprüsünden düşse..."
Bayram namazı saatleri yayınlandı: 2021 Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri
Bayram namazı var mı, yasak mı? Bayram namazı camilerde kılınacak mı ve camiler açık mı?
Son dakika: Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! Galatasaray avantajı yakaladı...
Son Dakika Haberi... İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırdı
Son dakika | İşte normalleşme: Yeni kurallar, açılacak işletmeler ve okullar...
Altın fiyatları için oyun değiştirici 2 gelişme! Altın 2013 yılında ilk tepkiyi vermişti: Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak
Son dakika: İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe için şampiyonluk ihtimalleri! İkili ve üçlü averaj...
Süper Lig güncel puan durumu sıralaması: İşte 41. hafta canlı maç sonuçları ve puan durumu
Survivor kim elendi, bu hafta hangi yarışmacı gitti? 11 Mayıs Survivor'dan elenen isim ve SMS oy sıralaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a isyan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA