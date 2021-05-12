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Giriş Tarihi: 12.5.2021 12:23 Son Güncelleme: 12.5.2021 12:33

Son dakika: 'dan Yeni Malatyaspor maçı öncesi flaş karar!

Son dakika: Galatasaray'dan Yeni Malatyaspor maçı öncesi flaş karar!

Son dakika... 'in 41. haftasında deplasmanda Denizlispor'u yenerek Beşiktaş'la puanını eşitleyen (81) , son hafta oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesinde kampa girecek. Sarı-kırmızılı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın (13 Mayıs) yapılacak idmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girilecek.

Son dakika... Süper Lig'de şampiyonun belirlenmesine son 90 dakika kaldı. Ligin 42. haftasında oynanacak müsabakaların sonuçlarına göre 2020-2021 sezonunun şampiyonu belirlenecek.

Ligin 41. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 4-1 yenen Galatasaray, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu. 81 puanlı iki takımın yanı sıra 79 puanlı Fenerbahçe'nin de şampiyonluk şansı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımdan son hafta oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde flaş bir karar geldi. Galatasaray, yarın (13 Mayıs) yapılacak antrenmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 42. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

Takımımız, saat 18.00'deki antrenmanla birlikte Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek olan müsabaka öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek."

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Son dakika: Galatasaray'dan Yeni Malatyaspor maçı öncesi flaş karar!
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