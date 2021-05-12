3 takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş ve Galatasaray 7 puan topladığı için averaja bakılacak. Beşiktaş 3 takım arasında oynanan maçlarda 8 gol atıp 7 gol yedi, Galatasaray ise 4 gol atıp 3 gol yedi. İki takımın da averajı 1 olduğu için daha çok gol atan (8) Beşiktaş, şampiyon olacak.