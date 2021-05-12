Son dakika... Süper Lig'de nefes kesen heyecan son haftaya taşındı. Denizlispor'u deplasmanda yenen Galatasaray puanını 81 yaptı ve Beşiktaş'ın kaybetmesiyle rakibini yakaladı. Fenerbahçe ise sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetti, 79 puanda kaldı. Şampiyonun belli olacağı son haftada Galatasaray Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş Göztepe, Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanında olacak. 3 takım da şampiyonluk şansını sürdürüyor. Peki hangi takım nasıl mutlu sona ulaşır? İşte detaylar...
İKİLİ AVERAJDA SON DURUM!
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki ikili averaj eşit durumda. Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0, Galatasaray ise Beşiktaş'ı 3-1 yendi. İki takım arasında oynanan müsabakalarda toplamda 3 gol atıldı. (Kural gereği deplasmanda atılan gol herhangi bir takıma üstünlük sağlamaz)
Fenerbahçe, hem Galatasaray'a hem de Beşiktaş'a karşı ikili averajda geride. Sarı-lacivertliler ligde oynanan maçlarda ezeli rakiplerine 1'er kez yenildi, 1'er kez de berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin şampiyon olması için tek bir ihtimal var. Sarı-lacivertliler son hafta kazanacak, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek.
BEŞİKTAŞ İLE GALATASARAY AYNI PUANDA BİTİRİRSE NE OLACAK?
Son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanda girerse önce ikili averaja bakılacak. İkili averaj eşit olduğu için genel averaja bakılacak. Beşiktaş son haftaya girilirken 44 averajda, Galatasaray ise 42 averajda. İki takım da maçlarını kazanırsa Galatasaray'ın şampiyon olabilmek için 3 gol farkla kazanması gerekecek. (Beşiktaş Göztepe'yi 1 farkla yenerse, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 4 farkla yenmesi gerekir.)
İkili averajda eşit olan iki takım genel averajda da eşit olursa bu kez en çok gol atan takım şampiyon olacak. Ligin geride kalan diliminde Beşiktaş 87 gol atarken, Galatasaray ise 77 gol attı.
ÜÇLÜ AVERAJA KALIRSA...
Ligin son haftasında Beşiktaş ve Galatasaray berabere kalır, Fenerbahçe ise Kayseri'de kazanırsa üç takım da ligi 82 puanda bitirmiş olacak. Bu durumda ise 3 takım arasındaki üçlü averaja bakılacak.
Kural gereği 3'lü averajda 3 takım arasında oynanan maçlara bakılır ve en çok puan toplayan takım üstte yer alır. 3 takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş 7 puan, Galatasaray 7 puan ve Fenerbahçe 2 puan topladı. 3'lü averaja kalması durumunda Fenerbahçe ligi üçüncü sırada tamamlayacak.
3 takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş ve Galatasaray 7 puan topladığı için averaja bakılacak. Beşiktaş 3 takım arasında oynanan maçlarda 8 gol atıp 7 gol yedi, Galatasaray ise 4 gol atıp 3 gol yedi. İki takımın da averajı 1 olduğu için daha çok gol atan (8) Beşiktaş, şampiyon olacak.