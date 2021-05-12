Son dakika: UEFA, Avrupa Süper Lig'de kalan takımlara soruşturma açtı!

UEFA, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında soruşturma başlattı. Gelen son dakika bilgilerine göre Real Madrid, Juventus ve Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nden 2 yıl men cezası alabilir. (RMC Sport)
DAHA ÖNCE 6 İNGİLİZ KULÜBÜNE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
Avrupa futboluna damga vuran Avrupa Süper Ligi oluşumu, Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün birleşimiyle kurulmuştu. 48 saat içerisinde kulüplerin geri çekilmesiyle askıya alınan Avrupa Süper Lig'inin yankıları sürüyor. Florentino Perez'in önderliğinde kurulan oluşuma katılan 6 İngiliz kulübüne, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan soruşturma açıldı.