Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: UEFA, Avrupa Süper Lig'de kalan takımlara soruşturma açtı!
Giriş Tarihi: 12.5.2021 14:31 Son Güncelleme: 12.5.2021 14:49

Son dakika: , 'de kalan takımlara soruşturma açtı!

Son dakika: UEFA, Avrupa Süper Lig'de kalan takımlara soruşturma açtı!

Son dakika haberi: projesi başlamadan 48 saat içerisinde dağılmıştı. , Avrupa Süper Ligi'nde kalmaya devam eden , ve 'a disiplin soruşturması açtı.

UEFA, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında soruşturma başlattı. Gelen son dakika bilgilerine göre Real Madrid, Juventus ve Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nden 2 yıl men cezası alabilir. (RMC Sport)

DAHA ÖNCE 6 İNGİLİZ KULÜBÜNE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Avrupa futboluna damga vuran Avrupa Süper Ligi oluşumu, Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün birleşimiyle kurulmuştu. 48 saat içerisinde kulüplerin geri çekilmesiyle askıya alınan Avrupa Süper Lig'inin yankıları sürüyor. Florentino Perez'in önderliğinde kurulan oluşuma katılan 6 İngiliz kulübüne, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan soruşturma açıldı.

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Son dakika: UEFA, Avrupa Süper Lig'de kalan takımlara soruşturma açtı!
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