Süper Lig günlüğü

Geçen sezon düşmenin kaldırılması ile Süper Lig’de kalan Başkent ekibi, dün Kasımpaşa’ya yenilince yine aynı sonla karşılaştı ve küme düştü
ANKARAGÜCÜ'NE YINE KÖTÜ SON!
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa, Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti ve puanını 46'ya yükseltti. 38 puanda kalan Ankaragücü ise küme düştü. Maça hızlı başlayan Kasımpaşa 9. dakikada Hadergjonaj'ın penaltı golüyle öne geçti ve 13'te Anıl Koç ile farkı ikiye çıkardı. Ankaragücü Badji ile 85'inci dakikada farkı bire indirse de Mehmet Yıldırım 90+6'da İstanbul ekibine 3-1'lik galibiyeti getiren golü attı. Geçen sezon da düşmenin kaldırılması ile Süper Lig'de kalan Başkent ekibi, böylece üst üste iki kez aynı kötü sona uğradı.
KARAMAN YİNE DÜŞTÜ
Ankaragücü'nün başında küme düşen Hikmet Karaman yine aynı kaderi yaşadı. Karaman'ın geçen sezon çalıştırdığı Yeni Malatya ve Kayseri puan cetvelini düşme hattında tamamlarken, düşmenin kaldırılması sonrası ligde kalmışlardı.
GENÇLERBİRLİĞİ UMUTLANDI
GENÇLERBIRLIĞI inanılmaz bir geri dönüşe imza attığı maçta Göztepe'yi 5-3 mağlup etti. Başkent ekibi karşısında Göztepe 12'inci dakikada Ideye, 31'de de Yalçın ile 2-0 öne geçti. 44. dakikada Diego kafa ile Gençlerbirliği'ni umutlandıran golü attı. 49'da Ayite ile 2-2'yi bulan G.Birliği'ne Göztepe 1 dakika sonra Beykan ile cevap verdi. Ancak Stancu'nun 56, 70ve 72'de attığı gollerle sahadan5-3 galip ayrılan Gençlerbirliği umudunu Trabzonspor deplasmanına bıraktı.
KAYSERİSPOR AVANTAJI KAPTI
KAYSERİSPOR büyük efor sarf ettiği maçta Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip böylece umudunu son maça taşıdı. YalçınKoşukavak'ın talebeleri,cumartesi günüFenerbahçe karşısında1 puan alsa dahi ligetutunacak. Eğer kaybederse de, Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden 1 puan kazanması, Kayserispor'un ligde kalmasına yetecek.
HATAY KAÇTI MALATYA YAKALADI
SÜPER Lig'de Yeni Malatyaspor ile Hatayspor'un mücadelesinden 1-1'lik eşitlik çıktı. Maçın ilk yarısının sonlarında ataklarını sıklaştıran bordobeyazlılar, 45'tearadığıgolü MameDiouf ile buldu. Sarı-siyahlı takım ise 64. dakikada AdemBüyük ile filelerihavalandırarakeşitliği yakaladı. Ligin son haftasında Yeni Malatyaspor, Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor ise Gaziantep FK ile oynayacak.
GOL DÜELLOSUNDA RIZE GALIP
SÜPER Lig'de orta sıradaki G.Antep ve Ç.Rizespor karşılaşması tam bir gol düellosuna sahne olurken, 5-4 ile gülen taraf Karadeniz ekibi oldu. İlk yarıyı Tunay, İsmail ve Söderlund'un golleriyle önde kapatan Rize'ye Maxim ve Muhammet yanıtverdi: 2-3. Sabo (p) ve Samudio ile farkı tekrar üçe çıkaran Bülent Uygun'un takımı maçın son anlarında vazgeçmedi. Muhammet veDjilobodji'nin sayıları Antep'i umutlandırsa da maçın sonucunu tayin etti.