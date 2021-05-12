Süper Lig günlüğü

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa, Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti ve puanını 46'ya yükseltti. 38 puanda kalan Ankaragücü ise küme düştü. Maça hızlı başlayan Kasımpaşa 9. dakikada'ın penaltı golüyle öne geçti ve 13'teile farkı ikiye çıkardı. Ankaragücüile 85'inci dakikada farkı bire indirse de90+6'da İstanbul ekibine 3-1'lik galibiyeti getiren golü attı. Geçen sezon da düşmenin kaldırılması ile Süper Lig'de kalan Başkent ekibi, böylece üst üste iki kez aynı kötü sona uğradı.Ankaragücü'nün başında küme düşen Hikmet Karaman yine aynı kaderi yaşadı. Karaman'ın geçen sezon çalıştırdığı Yeni Malatya ve Kayseri puan cetvelini düşme hattında tamamlarken, düşmenin kaldırılması sonrası ligde kalmışlardı.GENÇLERBIRLIĞI inanılmaz bir geri dönüşe imza attığı maçta Göztepe'yi 5-3 mağlup etti. Başkent ekibi karşısında Göztepe 12'inci dakikada Ideye, 31'de de Yalçın ile 2-0 öne geçti. 44. dakikada Diego kafa ile Gençlerbirliği'ni umutlandıran golü attı. 49'da Ayite ile 2-2'yi bulan G.Birliği'ne Göztepe 1 dakika sonra Beykan ile cevap verdi.umudunu Trabzonspor deplasmanına bıraktı.KAYSERİSPOR büyük efor sarf ettiği maçta Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip böylece umudunu son maça taşıdı.Eğer kaybederse de, Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden 1 puan kazanması, Kayserispor'un ligde kalmasına yetecek.SÜPER Lig'de Yeni Malatyaspor ile Hatayspor'un mücadelesinden 1-1'lik eşitlik çıktı. Maçın ilk yarısının sonlarında ataklarını sıklaştıran bordobeyazlılar,Sarı-siyahlı takım ise 64. dakikadaLigin son haftasında Yeni Malatyaspor, Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor ise Gaziantep FK ile oynayacak.SÜPER Lig'de orta sıradaki G.Antep ve Ç.Rizespor karşılaşması tam bir gol düellosuna sahne olurken, 5-4 ile gülen taraf Karadeniz ekibi oldu. İlk yarıyı Tunay, İsmail ve Söderlund'un golleriyle önde kapatan Rize'yeSabo (p) ve Samudio ile farkı tekrar üçe çıkaran Bülent Uygun'un takımı maçın son anlarında vazgeçmedi.Antep'i umutlandırsa da maçın sonucunu tayin etti.