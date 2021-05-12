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Giriş Tarihi: 12.5.2021

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Yeni sezona yeni Trabzonspor

Avcı, “75 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen, kazanma fırsatını yakaladık. Kaybetmemek de önemli. Yeni sezonda daha iyi bir olacak” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maça iyi başladıklarını belirterek, "Kırmızı karta kadar böyle gidiyordu. O kart için de tepki gösterdim ama devre arasında pozisyonu izleyince, Ali Şansalan'ın haklı olduğunu gördüm. 75 dakika 10 kişi kalmamıza, kazanma fırsatını da yakalamasına rağmen kaybetmemek önemli. Geldiğimiz günden itibaren deplasmanda hiç kaybetmeyen, son maçını da kazanıp 71 puanı yakalamak isteyen bir takımız. Bu ortalamalar yüksek ortalamalardır. Cumartesi son maçımızı oynayıp önümüzdeki senenin planlamasını da bir yandan yapıyoruz" diye konuştu.

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