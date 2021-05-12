Yeni sezona yeni Trabzonspor

Avcı, “75 dakika 10 kişi oynamamıza rağmen, kazanma fırsatını yakaladık. Kaybetmemek de önemli. Yeni sezonda daha iyi bir Trabzon olacak” dedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maça iyi başladıklarını belirterek, "Kırmızı karta kadar böyle gidiyordu. O kart için de tepki gösterdim ama devre arasında pozisyonu izleyince, Ali Şansalan'ın haklı olduğunu gördüm. 75 dakika 10 kişi kalmamıza,kazanma fırsatını da yakalamasınarağmen kaybetmemek önemli. Geldiğimiz günden itibaren deplasmanda hiç kaybetmeyen, son maçını da kazanıp 71 puanı yakalamak isteyen bir takımız. Bu ortalamalar yüksek ortalamalardır. Cumartesi son maçımızı oynayıpönümüzdeki senenin planlamasını da biryandan yapıyoruz" diye konuştu.