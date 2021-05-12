Yeni sezona yeni Trabzonspor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maça iyi başladıklarını belirterek, "Kırmızı karta kadar böyle gidiyordu. O kart için de tepki gösterdim ama devre arasında pozisyonu izleyince, Ali Şansalan'ın haklı olduğunu gördüm.Geldiğimiz günden itibaren deplasmanda hiç kaybetmeyen, son maçını da kazanıp 71 puanı yakalamak isteyen bir takımız. Bu ortalamalar yüksek ortalamalardır.diye konuştu.