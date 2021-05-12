Zirveye aslan pençesi

G.SARAY'IN ŞAMPİYONLUK İÇİN YENİ MALATYA'YI,BEŞİKTAŞ'IN GÖZTEPE'Yİ YENECEĞİ SKORDANEN AZ 3 FARKLI MAĞLUP ETMESİ GEREKİYORDenizli Atatürk Stadı'nda sanki 2006 yılının tekrarı yaşandı. Tüm gerçekleşmesi zor senaryolar sırasıyla Galatasaray lehine gerçekleşti. İlk önce sarı-kırmızılı takım golleri buldu; Gedson'un kornerini tamamlayan Halil ve Babel'in penaltısıyla 2-0 öne geçti.Aslan'ın kazandığı ikinci penaltıyı Emre Akbaba çok kötü kullandı, averaj hesapları şaştı. Denizlisporlu Recep Niyaz ikinci yarıda skoru 2-1 yaptı. Galatasaray'ın maçta kazandığı 3. penaltıyı genç Abdulkadir yine kurtardı, VAR sayesinde tekrarlanan atışı Mohamed bu kez ters köşeye kullandı.İKI kez ağları sarsan Mostafa Mohamed, Donk ile yaşadıkları penaltı tartışmasına da değindi. Kaçırdığı penaltı atışı sonrasında 'tekrar' kararı çıkınca topu Donk'un alması üzerine yaşanan tartışmaya Fatih Terim'in nokta koyduğunu söyleyen Mısırlı oyuncu, "İlk penaltıyı kaçırdıktan sonra takım arkadaşlarımdediler ancak Fatih hocamdedi. Ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.SARI-KIRMIZILILAR Denizlispor'a geçit vermiyor. Ege temsilcisi ile son 10 Süper Lig maçında sadece 1 mağlubiyet alan Cimbom 8 karşılaşmadan ise zaferle ayrıldı.2021 yılında G.Saray'ın yedek kulübesi şov yaptı… Sarıkırmızılılar 2021'de yedek kulübesinden oyuna giren oyuncularla toplamda 15 gole ulaşırken bu alanda en çok katkı alan takım oldu.BU sezon G.Saray 16 kez penaltı atışında topun başına geçti. Sarı-kırmızılılar dün Emre Akbaba ile bu sezon ilk kez penaltı atışını gole çeviremezken Babel ve tekrarlanan atışta Mostafa Mohamed ile ağları buldu. Toplamda 16 atışta 15 gole ulaştı.