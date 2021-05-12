Zirveye aslan pençesi

Lider Beşiktaş ile takipçisi F.Bahçe kaybetti, 3. sıradaki G.Saray, Denizli’yi farklı yenip zirvenin ortağı oldu. +44 averajlı Beşiktaş’ın ardından Cimbom +42 averaj ile son haftaya ikinci sırada girdi
G.SARAY'IN ŞAMPİYONLUK İÇİN YENİ MALATYA'YI,
BEŞİKTAŞ'IN GÖZTEPE'Yİ YENECEĞİ SKORDAN
EN AZ 3 FARKLI MAĞLUP ETMESİ GEREKİYOR
Dün Denizli Atatürk Stadı'nda sanki 2006 yılının tekrarı yaşandı. Tüm gerçekleşmesi zor senaryolar sırasıyla Galatasaray lehine gerçekleşti. İlk önce sarı-kırmızılı takım golleri buldu; Gedson'un kornerini tamamlayan Halil ve Babel'in penaltısıyla 2-0 öne geçti. Kulakların çevrildiğiİstanbul'dan peş peşe Karagümrük veSivas'ın gol haberleri gelince Galatasaraylılarşampiyonluk hesapları yapmayabaşladı. Aslan'ın kazandığı ikinci penaltıyı Emre Akbaba çok kötü kullandı, averaj hesapları şaştı. Denizlisporlu Recep Niyaz ikinci yarıda skoru 2-1 yaptı. Galatasaray'ın maçta kazandığı 3. penaltıyı genç Abdulkadir yine kurtardı, VAR sayesinde tekrarlanan atışı Mohamed bu kez ters köşeye kullandı. Maçınson bölümünde Mohamed'le 4-1'i yakalayansarı-kırmızılılar lider Beşiktaş'la averajlarıeşitleyemedi ancak yine de tamumutların tükendiği anda şampiyonlukyarışına ortak olmayı başardı.
FATİH HOCAM BANA GÜVENDİ
İKI kez ağları sarsan Mostafa Mohamed, Donk ile yaşadıkları penaltı tartışmasına da değindi. Kaçırdığı penaltı atışı sonrasında 'tekrar' kararı çıkınca topu Donk'un alması üzerine yaşanan tartışmaya Fatih Terim'in nokta koyduğunu söyleyen Mısırlı oyuncu, "İlk penaltıyı kaçırdıktan sonra takım arkadaşlarım 'Bugün şansınyok, bırak biz atalım' dediler ancak Fatih hocam 'Mostafa atsın' dedi. Ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
DENİZLİ'NİN KâBUSU
SARI-KIRMIZILILAR Denizlispor'a geçit vermiyor. Ege temsilcisi ile son 10 Süper Lig maçında sadece 1 mağlubiyet alan Cimbom 8 karşılaşmadan ise zaferle ayrıldı.
KULÜBEDEN GOL YAĞDI
2021 yılında G.Saray'ın yedek kulübesi şov yaptı… Sarıkırmızılılar 2021'de yedek kulübesinden oyuna giren oyuncularla toplamda 15 gole ulaşırken bu alanda en çok katkı alan takım oldu.
3 PENALTI ÇIKTI, İLK KEZ KAÇTI!
BU sezon G.Saray 16 kez penaltı atışında topun başına geçti. Sarı-kırmızılılar dün Emre Akbaba ile bu sezon ilk kez penaltı atışını gole çeviremezken Babel ve tekrarlanan atışta Mostafa Mohamed ile ağları buldu. Toplamda 16 atışta 15 gole ulaştı.