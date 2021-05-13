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Giriş Tarihi: 13.5.2021 07:40 Son Güncelleme: 13.5.2021 07:44

Fenerbahçe'de kabus mutasyona uğradı: 15 sene sonra yine aynı kader! Appiah ve Valencia...

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe'de kabus mutasyona uğradı: 15 sene sonra yine aynı kader! Appiah ve Valencia...

! Sarı lacivertliler Kadıköy'de ağırladığı Sivasspor'a mağlup oldu ve şampiyonluk şansını zora soktu. Fenerbahçe'nin son haftalarda şampiyonluk verme virüsü 2021 yılında adeta mutasyona uğradı! 2006'daki Denizlispor maçıyla başlayan kötü süreç, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarıyla devametmişti. Bu sezon da Sivasspor'a yenilen Fenerbahçe, taraftarına büyük üzüntü yaşattı. Fenerbahçe son dakikalarda şampiyonluk kaybetmese 23 şampiyonluğu olacaktı.

Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Sivasspor mağlubiyetiyle birlikte şampiyonluk şansı oldukça azalan sarı lacivertlilerde yıllardır devam eden son haftaları bitirememe alışkanlığı mutasyona uğradı. Sivasspor karşısında etkili bir futbol oynayamayan Fenerbahçe sahadan mağlup ayrıldı. Ozan Tufan ve Pelkas'ın oyundan çıkmasından memnun olmayan taraftarlar ise 'nun bu tercihlerini eleştirdi.

Fenerbahçe'de kabus mutasyona uğradı: 15 sene sonra yine aynı kader! Appiah ve Valencia...

FENERBAHÇE'DE VİRÜS MUTASYONA UĞRADI! 23 ŞAMPİYONLUK OLACAKTI...

Fenerbahçe'nin 2006 yılında Denizlispor maçı ile başlayan son haftalarda şampiyonluk verme virüsü, 2021'de adeta mutasyona uğradı! 2005-06 sezonunda son haftaya lider giren sarı-lacivertliler, Denizlispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı. Devamında 2009-10 sezonunda son hafta lider olan sarı-lacivertliler, sahasında bu sefer 1-1'lik Trabzonspor beraberliği ile Bursaspor'a tarihinin ilk şampiyonluğunu hediye etmişti.

Fenerbahçe'de kabus mutasyona uğradı: 15 sene sonra yine aynı kader! Appiah ve Valencia...

LİDERLİK FIRSATINI TEPTİ!

2012-13 sezonunda ise Süper Final'in son maçında Galatasaray'ı Kadıköy'de yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Fenerbahçe, 0-0'lık sonuçla kendi stadında ezeli rakibinin şampiyonluk kutlamasını izledi. 2020-21'de ise rakip Beşiktaş'tı...

Fenerbahçe'de kabus mutasyona uğradı: 15 sene sonra yine aynı kader! Appiah ve Valencia...

Siyah-beyazlıların yenilmesini bekleyen Fenerbahçe'nin bu hayali gerçekleşti. Ancak futbolcular bitime 1 maç kala liderlik koltuğuna oturma fırsatını 2-1'lik Sivasspor mağlubiyetiyle tepti.

Fenerbahçe'de kabus mutasyona uğradı: 15 sene sonra yine aynı kader! Appiah ve Valencia...

FENERBAHÇE'NİN 23. ŞAMPİYONLUĞU OLACAKTI...

Bu 16 sezonda 4 kritik hafta yaşayan Fenerbahçe'nin aldığı bu sonuçlar büyük bir kırılmaya yol açtı. Şayet bu 4 haftada maçlar Fenerbahçeliler'in istediği gibi bitse, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk sayısı 23, ezeli rakibi Galatasaray'ın ise 20 olacaktı.

Fenerbahçe'de kabus mutasyona uğradı: 15 sene sonra yine aynı kader! Appiah ve Valencia...

Ancak Fenerbahçe 19 şampiyonlukta kaldı. Galatasaray ise bu hafta Beşiktaş'tan 3 averaj fazla yaparsa, şampiyonluk sayılarında en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı 4'e çıkaracak.

Fenerbahçe'de kabus mutasyona uğradı: 15 sene sonra yine aynı kader! Appiah ve Valencia...

BELÖZOĞLU'NA OZAN VE PELKAS ELEŞTİRİSİ!

Fenerbahçe Futbol A Takımı Direktörü , sarı-lacivertlilerin başında 9. maçına çıkarken ilk kez kötü bir sınav verdi. Genç teknik adam, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklerle Fenerbahçe'nin tarihi fırsatı tepmesinde pay sahibi oldu.

Fenerbahçe'de kabus mutasyona uğradı: 15 sene sonra yine aynı kader! Appiah ve Valencia...

1- MENTAL OLARAK HAZIRLAYAMADI

, ligin en kritik maçına takımı mental olarak hazırlayamadı. Futbolcular sahada panik içinde oynarken, organize olmakta zorlandılar.

Fenerbahçe'de kabus mutasyona uğradı: 15 sene sonra yine aynı kader! Appiah ve Valencia...

2- DOĞRU BİR STRATEJİSİ YOKTU

Sivasspor, doğru analiz edilmedi. Kırmızıbeyazlılar sahada adeta şampiyonluk mücadelesi veren takım gibi Fenerbahçe'yi sürklase etti.

Fenerbahçe'de kabus mutasyona uğradı: 15 sene sonra yine aynı kader! Appiah ve Valencia...

3- GUSTAVO HAMLESİ ANLAŞILAMADI

Eğer sakat değilse Szalai neden çıktı? Fenerbahçe ikinci yarının hemen başında Gustavo'nun verdiği kafa topuyla golü yedi.

Fenerbahçe'de kabus mutasyona uğradı: 15 sene sonra yine aynı kader! Appiah ve Valencia...

4- OZAN-PELKAS NEDEN ÇIKTI?

2-0 sonrası 3 gol lazımken Fenerbahçe'nin gol ve asist olarak skora katkı veren iki ismi Ozan ile Pelkas oyundan çıktı, takım düştü.

Fenerbahçe'de kabus mutasyona uğradı: 15 sene sonra yine aynı kader! Appiah ve Valencia...

5- FERDİ HANGİ BÖLGEDE OYNADI?

Ferdi Kadıoğlu, Caner'in yerine oyuna girdi ama maçın sonuna kadar hangi bölgede oynadığı anlaşılamadı. Gereksiz bir hamleydi.

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Fenerbahçe'de kabus mutasyona uğradı: 15 sene sonra yine aynı kader! Appiah ve Valencia...
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