Fırtına’dan barış harekâtı

YENİ sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor, TFF 1. Lig'de bu sezon 33 maça çıkıp 8gol ve 5 asist yapan solkanat oyuncusu Barış AlperYılmaz için harekete geçti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde bulunan 20 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililerin Keçiörengücü'ne transfer teklifi yaptığı belirlendi. Daha önceki girişimlerde 'sezon sonunda görüşelim' yanıtını alan bordo-mavililerin, 1. Lig'in sona ermesiyle birlikte teklifini yaptığı kaydedildi. Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunanBarış için Trabzonspor'un 5 milyon TL ödemeyigöze aldığı ifade ediliyor.