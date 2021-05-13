Fırtına’dan barış harekâtı

sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor, TFF 1. Lig'de bu sezoniçin harekete geçti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündeminde bulunan 20 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililerin Keçiörengücü'ne transfer teklifi yaptığı belirlendi. Daha önceki girişimlerde 'sezon sonunda görüşelim' yanıtını alan bordo-mavililerin, 1. Lig'in sona ermesiyle birlikte teklifini yaptığı kaydedildi.