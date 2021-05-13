Fransa’da ayın en iyisi kral!

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Fransa Ligi'ni kasıp kavuruyor. Ligue 1'in lideri Lille'de attığı gollerle futbol kamuoyunun gönlünde taht kuran 35 yaşındaki forvet, Fransa'da nisan ayının en iyi oyuncusu ödülünü aldı. Busezon Lille'de 26 maça çıkanve 15 gol, 5 asist kaydedenyıldız futbolcu, nisanayında ise 4 karşılaşmada3 gol atarken, 1 asist yaptı. Burak Yılmaz ayrıca Ligue 1'de yılın oyuncusu adayları arasında yer alıyor. Kral, PSG'den Neymar ve Mbappe ile Lyon'dan Depay ve Monaco'dan Ben Yedder gibi yıldızlarla yarışıyor.