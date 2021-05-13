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Giriş Tarihi: 13.5.2021

Fransa’da ayın en iyisi kral!

Fransa’da ayın en iyisi kral!
Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Fransa Ligi'ni kasıp kavuruyor. Ligue 1'in lideri Lille'de attığı gollerle futbol kamuoyunun gönlünde taht kuran 35 yaşındaki forvet, Fransa'da nisan ayının en iyi oyuncusu ödülünü aldı. Bu sezon Lille'de 26 maça çıkan ve 15 gol, 5 asist kaydeden yıldız futbolcu, nisan ayında ise 4 karşılaşmada 3 gol atarken, 1 asist yaptı. Burak Yılmaz ayrıca Ligue 1'de yılın oyuncusu adayları arasında yer alıyor. Kral, PSG'den Neymar ve Mbappe ile Lyon'dan Depay ve Monaco'dan Ben Yedder gibi yıldızlarla yarışıyor.

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Fransa’da ayın en iyisi kral!
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