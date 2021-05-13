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Giriş Tarihi: 13.5.2021 17:44

'dan İstanbul açıklaması! "Gitmek istedim..."

AA
Pep Guardiola'dan İstanbul açıklaması! Gitmek istedim...

İngiltere ekibi 'nin teknik direktörü , finalini Türk asıllı Alman futbolcu için İstanbul'da oynamak istediğini söyledi.

Guardiola, Premier Lig'de yarın oynayacakları Newcastle United maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligde şampiyonluğu garantilemelerini değerlendiren İspanyol teknik adam, "Dünyadaki salgın nedeniyle bu şampiyonluk biraz farklı ama kazanma zevki ve arkasındaki çaba her unvanı özel kılıyor." ifadelerini kullandı.

Guardiola, teknik direktörler Jürgen Klopp ve Carlo Ancelotti'den kutlama mesajı aldığını belirterek, iki isme teşekkür etti.

Chelsea ile karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan Portekiz'deki Dragao Stadı'na alınması hakkında da konuşan Guardiola, "Barcelona'daki oyunculuk dönemimden bu yana İstanbul'a hiç gitme fırsatım olmadı. İlkay Gündoğan için oraya gitmek istedim ama maalesef UEFA, Portekiz'de karar kıldı. Biz de gideceğiz, bir sorun yok." yorumunu yaptı.

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Pep Guardiola'dan İstanbul açıklaması! "Gitmek istedim..."
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