Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Semih Kaya iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buzağı arayanlar...'

Son dakika... Beşiktaş'ın peş peşe puan kayıpları sonrası Galatasaray şampiyonluk yarışında son haftaya umutlu girdi. Fenerbahçe ise Sivasspor'a mağlup oldu ve şampiyonluk şansını zora soktu. Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde geçmişte Galatasaray forması giyen Semih Kaya, Umut Bulut ve Adem Büyük hakkında bazı spekülasyonlar yapıldı. Sabah.com.tr'ye konuşan Levent Tüzemen bu iddiaların 'Öküz altında buzağı aramak' olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Şampiyonluk için yarışan Galatasaray ve Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmye devam ediyor. Aradaki puan farkını eriten Galatasaray'da tüm hesaplar şampiyonluk üzerine yapıldı. Fatih Terim dönemindeki Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş ise iki maçta yaptığı hataları yapmadan Göztepe'yi İzmir'de yenerek ipi göğüslemek istiyor.

Usta spor yazarı Levent Tüzemen, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışını sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Beşiktaş'ın puan kayıpları sonrasında Galatasaray' mucizevi bir şampiyonluk şansının doğduğunu ifade eden Levent Tüzemen, Fatih Terim'in de bu şansı kullanmak istediğini vurguladı.