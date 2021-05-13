Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Semih Kaya iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buzağı arayanlar...'
Giriş Tarihi: 13.5.2021 07:48 Son Güncelleme: 13.5.2021 07:49

: Eski Galatasaraylı ve iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buzağı arayanlar...'

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Umut Bulut iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buza aramak art niyettir...'

... Beşiktaş'ın peş peşe puan kayıpları sonrası Galatasaray şampiyonluk yarışında son haftaya umutlu girdi. Fenerbahçe ise Sivasspor'a mağlup oldu ve şampiyonluk şansını zora soktu. Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde geçmişte Galatasaray forması giyen , ve hakkında bazı spekülasyonlar yapıldı. Sabah.com.tr'ye konuşan bu iddiaların 'Öküz altında buzağı aramak' olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Şampiyonluk için yarışan Galatasaray ve Beşiktaş'tan haberleri gelmye devam ediyor. Aradaki puan farkını eriten Galatasaray'da tüm hesaplar şampiyonluk üzerine yapıldı. Fatih Terim dönemindeki Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş ise iki maçta yaptığı hataları yapmadan Göztepe'yi İzmir'de yenerek ipi göğüslemek istiyor.

Usta spor yazarı , Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışını sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Beşiktaş'ın puan kayıpları sonrasında Galatasaray' mucizevi bir şampiyonluk şansının doğduğunu ifade eden Levent Tüzemen, Fatih Terim'in de bu şansı kullanmak istediğini vurguladı.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Umut Bulut iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buza aramak art niyettir...'

SON DAKİKA: 'FATİH TERİM BU ŞAMPİYONLUK ŞANSINI GERİ TEPMEZ!'

'Karagümrük yenilgisi Beşiktaş'ta psikolojik bir çöküşü beraberinde getirdi. Maçtan sonra Sergen Yalçın'ın vücud dili ve ruh hali karamsarlık içeriyordu. Galatasaray'da Fatih Terim şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını daha önce ifade etmişti öyle de oldu. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe kaybedince Galatasaray'a mucizevi bir şampiyonluk şansı doğdu.'

Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Umut Bulut iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buza aramak art niyettir...'

'Fatih Terim gibi tecrübeli bir teknik adamın da bu şansı geri tepmeyeceğini düşünüyorum. Terim, Yeni Malatyaspor karşısında oyuncularını farklı kazanma konusunda motive edecektir.'

Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Umut Bulut iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buza aramak art niyettir...'

'ADEM BÜYÜK VE UMUT ÜZERİNDEN YAPILAN SPEKÜLASYONLAR...'

Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski Galatasaraylı oyuncular , ve için sosyal medyada yapılan spekülasyon konusunda da yorumlarda bulunan , oyuncular üzerinden durumu okumanın ve onları karalamanın son derece yanlış olduğunu belirtti.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Umut Bulut iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buza aramak art niyettir...'

'ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAMAK ART NİYETLİDİR!'

, Galatasaray'da bir sezon oynadı evet ama altyapısı Beşiktaş. Adem Büyük, Beşiktaş altyapısından yetişti. Sosyal medyadaki iddialar insanları zan altında bırakıyor. Bu sezon Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı iki maça bakalım. Malatya'daki kupa maçında , Galatasaray'a gol attı. Son dakikada Luyindama'nın golüyle maç uzadı. ey

Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Umut Bulut iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buza aramak art niyettir...'

Malatya'daki lig maçında da Galatasaray çok zorlandı ve Babel'in son anlardaki golüyle sahadan galip ayrıldı. Öküz altında buzağı aramak maalesef Türkiye'de bazı art niyetli kişilerin düşüncesi.'

Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Umut Bulut iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buza aramak art niyettir...'

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA TERİM VE SERGEN YALÇIN DETAYI!

Aradaki puan farkını eriten Galatasaray'da tüm hesaplar şampiyonluk üzerine yapıldı. Fatih Terim dönemindeki Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş ise iki maçta yaptığı hataları yapmadan Göztepe'yi İzmir'de yenerek ipi göğüslemek istiyor.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Umut Bulut iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buza aramak art niyettir...'

TERİM 9. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE! SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇMEK İSTİYOR...

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, bu sezon da Süper Lig şampiyonluğunu kazanırsa Galatasaray'ın başında 9. şampiyonluğuna ulaşacak. Sergen Yalçın ise eybu sezon Beşiktaş ile şampiyonluğa ulaşırsa siyah beyazlılarda hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk sevinci yaşayan ilk yerli isim olacak.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Umut Bulut iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buza aramak art niyettir...'

Sarı kırmızılılar 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında üst üste iki kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Geçen sezon ise Medipol Başakşehir şampiyon olmuştu.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Umut Bulut iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buza aramak art niyettir...'

ARDA TURAN'IN GOLÜ ŞAMPİYONU BELİRLEYEBİLİR!

Beşiktaş derbisinde oyuna girdikten kısa süre sonra takımının 3. golünü atan Arda Turan, Galatasaray'a büyük avantaj sağladı. Arda'nın attığı gol sayesinde ikili averaj eşitlendi.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Umut Bulut iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buza aramak art niyettir...'

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Beşiktaş, 2-0 kazanmıştı. Galatasaray da geçen hafta ağırladığı Beşiktaş'ı Babel, Falcao ve Arda Turan'ın golleriyle 3-1 mağlup etti.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Umut Bulut iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buza aramak art niyettir...'

İKİ TAKIM DA KAZANIRSA GENEL AVERAJA BAKILACAK!

Şampiyonluk yarışında iki takım da aynı puanda sezonu noktalarsa genel averaj bakılacak. Galatasaray, Beşiktaş'ın iki averaj gerisinde yer alıyor. Eğer Beşiktaş, Göztepe'yi bir farklı yenerse Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 4 farklı mağlup etmesi gerekiyor.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Umut Bulut iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buza aramak art niyettir...'

Eğer iki takımdan biri puan kaybeder diğeri kazanırsa averaj hesabına gerek kalmadan şampiyon belli olacak.

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Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Umut Bulut iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buzağı arayanlar...'
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Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Semih Kaya iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buzağı arayanlar...'
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