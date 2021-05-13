Son dakika: Eski Galatasaraylı Adem Büyük ve Semih Kaya iddialarına yanıt geldi! 'Öküz altında buzağı arayanlar...'

Şampiyonluk için yarışan Galatasaray ve Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmye devam ediyor. Aradaki puan farkını eriten Galatasaray'da tüm hesaplar şampiyonluk üzerine yapıldı. Fatih Terim dönemindeki Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş ise iki maçta yaptığı hataları yapmadan Göztepe'yi İzmir'de yenerek ipi göğüslemek istiyor.
Usta spor yazarı Levent Tüzemen, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışını sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Beşiktaş'ın puan kayıpları sonrasında Galatasaray' mucizevi bir şampiyonluk şansının doğduğunu ifade eden Levent Tüzemen, Fatih Terim'in de bu şansı kullanmak istediğini vurguladı.
SON DAKİKA: 'FATİH TERİM BU ŞAMPİYONLUK ŞANSINI GERİ TEPMEZ!'
'Karagümrük yenilgisi Beşiktaş'ta psikolojik bir çöküşü beraberinde getirdi. Maçtan sonra Sergen Yalçın'ın vücud dili ve ruh hali karamsarlık içeriyordu. Galatasaray'da Fatih Terim şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını daha önce ifade etmişti öyle de oldu. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe kaybedince Galatasaray'a mucizevi bir şampiyonluk şansı doğdu.'
'Fatih Terim gibi tecrübeli bir teknik adamın da bu şansı geri tepmeyeceğini düşünüyorum. Terim, Yeni Malatyaspor karşısında oyuncularını farklı kazanma konusunda motive edecektir.'
'ADEM BÜYÜK VE UMUT ÜZERİNDEN YAPILAN SPEKÜLASYONLAR...'
Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski Galatasaraylı oyuncular Umut Bulut, Adem Büyük ve Semih Kaya için sosyal medyada yapılan spekülasyon konusunda da yorumlarda bulunan Levent Tüzemen, oyuncular üzerinden durumu okumanın ve onları karalamanın son derece yanlış olduğunu belirtti.
'ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAMAK ART NİYETLİDİR!'
Adem Büyük, Galatasaray'da bir sezon oynadı evet ama altyapısı Beşiktaş. Adem Büyük, Beşiktaş altyapısından yetişti. Sosyal medyadaki iddialar insanları zan altında bırakıyor. Bu sezon Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı iki maça bakalım. Malatya'daki kupa maçında Umut Bulut, Galatasaray'a gol attı. Son dakikada Luyindama'nın golüyle maç uzadı. ey
Malatya'daki lig maçında da Galatasaray çok zorlandı ve Babel'in son anlardaki golüyle sahadan galip ayrıldı. Öküz altında buzağı aramak maalesef Türkiye'de bazı art niyetli kişilerin düşüncesi.'
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA TERİM VE SERGEN YALÇIN DETAYI!
Aradaki puan farkını eriten Galatasaray'da tüm hesaplar şampiyonluk üzerine yapıldı. Fatih Terim dönemindeki Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş ise iki maçta yaptığı hataları yapmadan Göztepe'yi İzmir'de yenerek ipi göğüslemek istiyor.
TERİM 9. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE! SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇMEK İSTİYOR...
Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, bu sezon da Süper Lig şampiyonluğunu kazanırsa Galatasaray'ın başında 9. şampiyonluğuna ulaşacak. Sergen Yalçın ise eybu sezon Beşiktaş ile şampiyonluğa ulaşırsa siyah beyazlılarda hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk sevinci yaşayan ilk yerli isim olacak.
Sarı kırmızılılar 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında üst üste iki kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Geçen sezon ise Medipol Başakşehir şampiyon olmuştu.
ARDA TURAN'IN GOLÜ ŞAMPİYONU BELİRLEYEBİLİR!
Beşiktaş derbisinde oyuna girdikten kısa süre sonra takımının 3. golünü atan Arda Turan, Galatasaray'a büyük avantaj sağladı. Arda'nın attığı gol sayesinde ikili averaj eşitlendi.
Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Beşiktaş, 2-0 kazanmıştı. Galatasaray da geçen hafta ağırladığı Beşiktaş'ı Babel, Falcao ve Arda Turan'ın golleriyle 3-1 mağlup etti.
İKİ TAKIM DA KAZANIRSA GENEL AVERAJA BAKILACAK!
Şampiyonluk yarışında iki takım da aynı puanda sezonu noktalarsa genel averaj bakılacak. Galatasaray, Beşiktaş'ın iki averaj gerisinde yer alıyor. Eğer Beşiktaş, Göztepe'yi bir farklı yenerse Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 4 farklı mağlup etmesi gerekiyor.
Eğer iki takımdan biri puan kaybeder diğeri kazanırsa averaj hesabına gerek kalmadan şampiyon belli olacak.