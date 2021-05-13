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Giriş Tarihi: 13.5.2021

‘Tarih bu kez tekerrür etmeyecek’

‘Tarih bu kez tekerrür etmeyecek’
BEŞİKTAŞ Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, iki sezonda Galatasaray ile şampiyonluk yarışı verdiklerini hatırlatarak bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Sarı-kırmızılıların yarıştan bu kez galip ayrılamayacağını belirten Urgancılar, şu ifadeleri kullandı: "1986-87 ve 1992-93 sezonlarında şampiyonluk yolundaki rakip yine aynı rakipti. 86-87 sezonu Malatyaspor ile, 92-93 sezonu ise 8-0 ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var... Tarih tekerrür etmeyecek."

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‘Tarih bu kez tekerrür etmeyecek’
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