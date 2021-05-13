‘Tarih bu kez tekerrür etmeyecek’

BEŞİKTAŞ Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, iki sezonda Galatasaray ile şampiyonluk yarışı verdiklerini hatırlatarak bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Sarı-kırmızılıların yarıştan bu kez galip ayrılamayacağını belirten Urgancılar, şu ifadeleri kullandı: "1986-87ve 1992-93 sezonlarındaşampiyonluk yolundakirakip yine aynı rakipti.86-87 sezonu Malatyasporile, 92-93 sezonu ise 8-0ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var... Tarih tekerrür etmeyecek."