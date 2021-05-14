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Giriş Tarihi: 14.5.2021 21:24 Son Güncelleme: 14.5.2021 21:38

Fenerbahçe'de ve sürprizi!

AA
Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Mesut Özil sürprizi!

Spor Toto 'in 42. ve son haftasında şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, ligde kalma yarışı veren 'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde adale ağrısı olan kamp kadrosundan çıkarılırken, sakatlığı geçen kaleci 6 maç sonra kamp kadrosunda yer aldı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımda adale ağrısı bulunan Mesut Özil kamp kadrosundan çıkarılırken antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileğinde kırık saptanan ve ameliyat edilen kaleci Altay Bayındır 6 maç sonra kendisine kamp kadrosunda yer buldu.

Sarı-lacivertli takımın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Sinan Gümüş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Mesut Özil sürprizi!
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