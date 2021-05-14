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Giriş Tarihi: 14.5.2021 20:57 Son Güncelleme: 14.5.2021 21:05

Göztepe'de Beşiktaş maçında 4 eksik!

AA
Göztepe'de Beşiktaş maçında 4 eksik!

'in 42. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren lider Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan , Balazs Megyeri, ve yarın forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular ikinci bölümde ise taktik çalıştı.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de takip ettiği çalışmaya sakatlıkları nedeniyle katılmayan Marko Mihojevic, Balazs Megyeri, Fousseni Diabate ve Kerim Alıcı, yarın forma giyemeyecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Beşiktaş maçında hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

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Göztepe'de Beşiktaş maçında 4 eksik!
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