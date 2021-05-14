Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Barış Alper Yılmaz ve Emirhan Aydoğan'ı istiyor
Giriş Tarihi: 14.5.2021 11:06

ve 'ı istiyor

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor Barış Alper Yılmaz ve Emirhan Aydoğan'ı istiyor

Süper Lig'i 4. sırada tamamlamayı garantileyen , gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. 'nın raporları doğrultusunda yoğun mesai harcayan bordo-mavililerin gündeminde 2 genç futbolcu var. Alternatifli bir kadro kurmak isteyen Karadeniz temsilcisi, ve devreye girdi. İşte detaylar...

Trabzonspor'un kadro derinliği sağlamak için renklerine bağlamak istediği Barış Alper Yılmaz ve Emirhan Aydoğan için pazarlıklar başladı. Ancak sol açık Barış Alper için kulübü Keçiörengücü'nün istediği 3 milyon euro bordo-mavilileri şaşırttı.

5 MİLYON TL...

Barış için 5 milyon TL'yi gözden çıkaran Trabzonspor'un, Beşiktaş ve G.Saray'ın da devreye girmesi üzerine yeni bir teklif hazırlayacağı ancak istenen rakama çıkmayacağı belirtildi.

Keçiören Başkanı Sedat Tahiroğlu ise 20 yaşındaki futbolcu için minimum bonservis beklentilerinin 3 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay olduğunu vurguladı.

EMİRHAN AYDOĞAN İÇİN SEÇİM BEKLENİYOR

Bordo-mavililerin radarındaki bir başka isim ise Emirhan Aydoğan. Bursa'daki performansı ile adından söz ettiren Emirhan Aydoğan için de yeşil-beyazlı kulüpteki kongre sürecinin sonuçlanması bekleniyor.

CORNELIUS'TA SINIR 1.5 MİLYON EURO

Trabzonspor'un forvet transferinde listesinde ilk sırada yer alan Andreas Cornelius için Parma kulübüne yapılan resmi teklife geri dönüş geldi. İtalyan kulübü, bordo-mavililerin taksitler halinde ödemek istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedelinin biraz daha yükseltilmesini istedi.

Yönetim buna göre yeni bir teklif hazırlarken, oyuncunun menajeriyle yapılan pazarlıklarda ise yıllık 1.5 milyon Euro'luk maaş teklifinin kesinlikle arttırılmayacağı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Tam kapanma kısıtlamaları bitiyor! İşte adım adım kademeli normalleşme
Son dakika | Son seçim anketinin sonuçları SABAH'ta: İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı
Son dakika: Son hafta öncesi olay sözler! "Beşiktaş'ın şampiyon olması mucize, Fenerbahçe yarış dışı bırakıldı, Galatasaray..."
Son dakika: Hıncal Uluç Fatih Terim ve Emre Belözoğlu'na sert çıktı! "Olduğundan fazlası gibi gösterildi..."
Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Putin'den Filistin hamlesi
Normalleşme ne zaman? Tam kapanma sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ve yeni normalleşme takvimi son durum!
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak
SON DAKİKA | 13 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu
Altın yatırımcıları dikkat! Altın fiyatları için oyun değiştirici 2 gelişme: Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak
Son dakika haberler: İşgalci İsrail ordusu çığrından çıktı! Karadan saldırmaya başladılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor Barış Alper Yılmaz ve Emirhan Aydoğan'ı istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA