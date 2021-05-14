Trabzonspor Barış Alper Yılmaz ve Emirhan Aydoğan'ı istiyor

CORNELIUS'TA SINIR 1.5 MİLYON EURO

Trabzonspor'un forvet transferinde listesinde ilk sırada yer alan Andreas Cornelius için Parma kulübüne yapılan resmi teklife geri dönüş geldi. İtalyan kulübü, bordo-mavililerin taksitler halinde ödemek istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedelinin biraz daha yükseltilmesini istedi.

Yönetim buna göre yeni bir teklif hazırlarken, oyuncunun menajeriyle yapılan pazarlıklarda ise yıllık 1.5 milyon Euro'luk maaş teklifinin kesinlikle arttırılmayacağı belirtildi.