Trabzonspor Barış Alper Yılmaz ve Emirhan Aydoğan'ı istiyor

Trabzonspor'un kadro derinliği sağlamak için renklerine bağlamak istediği Barış Alper Yılmaz ve Emirhan Aydoğan için pazarlıklar başladı. Ancak sol açık Barış Alper için kulübü Keçiörengücü'nün istediği 3 milyon euro bordo-mavilileri şaşırttı.
5 MİLYON TL...
Barış için 5 milyon TL'yi gözden çıkaran Trabzonspor'un, Beşiktaş ve G.Saray'ın da devreye girmesi üzerine yeni bir teklif hazırlayacağı ancak istenen rakama çıkmayacağı belirtildi.
Keçiören Başkanı Sedat Tahiroğlu ise 20 yaşındaki futbolcu için minimum bonservis beklentilerinin 3 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay olduğunu vurguladı.
EMİRHAN AYDOĞAN İÇİN SEÇİM BEKLENİYOR
Bordo-mavililerin radarındaki bir başka isim ise Emirhan Aydoğan. Bursa'daki performansı ile adından söz ettiren Emirhan Aydoğan için de yeşil-beyazlı kulüpteki kongre sürecinin sonuçlanması bekleniyor.
CORNELIUS'TA SINIR 1.5 MİLYON EURO
Trabzonspor'un forvet transferinde listesinde ilk sırada yer alan Andreas Cornelius için Parma kulübüne yapılan resmi teklife geri dönüş geldi. İtalyan kulübü, bordo-mavililerin taksitler halinde ödemek istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedelinin biraz daha yükseltilmesini istedi.
Yönetim buna göre yeni bir teklif hazırlarken, oyuncunun menajeriyle yapılan pazarlıklarda ise yıllık 1.5 milyon Euro'luk maaş teklifinin kesinlikle arttırılmayacağı belirtildi.